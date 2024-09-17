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Это срочное дело — Борис Джонсон высказался по поводу сроков окончания войны в Украине

17 сентября 2024 14:18
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Борис Джонсон высказался о сроках окончания войны в Украине
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: compiled.social/BorisJohnson
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление по поводу окончания войны в Украине. Он считает, что для победы Украине необходимо предоставить членство в НАТО и лендлиз.

Об этом Борис Джонсон заявил во время интервью Дмитрию Гордону.

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Борис Джонсон заявил, что международным партнерам следует изменить формулировки о помощи Украине.

"Как я уже сказал, мы должны прекратить говорить сколько понадобится. Это срочный вопрос. Если мы сделаем три вещи, о которых я говорил ранее, мы быстрее достигнем конца войны: членство в НАТО и огромный финансовый пакет. Такой большой пакет лендлизовский, чтобы Путин и россияне ахнули. Они поймут, что к Украине есть большая моральная и экономическая обязанность. Путин такое не потянет", — сказал экс-чиновник.

Он добавил, что поддержка Украины — срочное дело.

"Оружие. Вот что нужно дать. Это дело срочное, потому что люди гибнут прямо сейчас. Украина должна победить и она победит, но все должно происходить быстрее и Запад тоже должен действовать быстрее", — резюмировал Борис Джонсон.

Путин допустил ужасную ошибку

Также Борис Джонсон посоветовал Путину задуматься, как окончить войну "логично" для россиян. Он добавил, что именно российскому президенту подконтрольны все СМИ и фактически мышление россиян.

"Он может сказать что-то вроде специальная военная операция была очень специальная, это была операция, а теперь она закончена. Ему нужно найти выход, что сказать своему народу. Он полностью контролирует мысли, контролирует СМИ. Совершенно ясно, что народ будет слушать и верить", — сказал Джонсон.

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