Путин увеличил численность армии до 1,5 млн человек

Лидер России Владимир Путин. Фото: Reuters

Лидер России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение количества военнослужащих в российских вооруженных силах. Согласно документу, численность армии вырастет на 180 тысяч человек.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 16 сентября.

Читайте также:

Увеличение армии РФ

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года, когда официально увеличится состав российской армии до 2 миллионов 389 тысяч. Из них 1,5 миллиона составят военнослужащие. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить финансирование министерства обороны, выделив из государственного бюджета средства для поддержки новой численности военных.