Путін збільшив чисельність армії до 1,5 млн осіб

Лідер Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Лідер Росії Володимир Путін підписав указ, що передбачає збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах. Згідно з документом, чисельність армії зросте на 180 тисяч осіб.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 16 вересня.

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Зміни набудуть чинності з 1 грудня 2024 року, коли офіційно збільшиться склад російської армії до 2 мільйони 389 тисяч. Із них 1,5 мільйона становитимуть військовослужбовці. Крім того, Путін доручив уряду забезпечити фінансування для міністерства оборони, виділивши з державного бюджету кошти для підтримки нової чисельності військових.