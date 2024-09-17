Борис Джонсон назвав три речі які потрібні Україні для перемоги

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Andrew Parsons

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував партнерів України за їх страх надавати потрібну далекобійну зброю та дозволи на її використання проти Росії. Він сказав, що Україні потрібно дати лише три речі для здобуття перемоги проти окупантів.

Про це Борис Джонсон висловився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Україні потрібні лише три речі для перемоги

Борис Джонсон висловив своє обурення фразою "ми будемо підтримувати Україну так довго, скільки знадобиться". Він заявив, що партнерам потрібно враховувати таке поняття, як терміновість. Експосадовець додав, що Україні для перемоги потрібно лише дати три речі.

"Мене дістала ця фраза ми будемо підтримуватиу країну так довго скільки знадобиться. Авжеж ми будемо підтримувати Україну скільки необхідно, але це не значить, що нема терміновості. Щоб врятувати життя потрібно зробити три речі які я назвав: НАТО, гроші, зброя", — сказав

Борис Джонсон розкритикував партнерів за страх перед Росією

Борис Джонсон додав, що в МЗС Великої Британії неодноразово бурхливо реагували на рішення надати Україні далекобійну зброю, такі заяви лунали не лише після вторгнення, а й до нього.

"Ми продовжуємо вестися на цей ідіотський аргумент про ескалацію. Ми все ще віримо в ці нісенітниці, хоча кожен випадок нам доводить протилежне. Коли я вперше дав Україні зроблене в Белфісті NLAW, легку протитанкову зброю, то всі закричали: "О ні! Це буде ескалація, ми спровокуємо Путіна". Запевняю вас вони так казали навіть перед вторгненням до 24 лютого 2022 року. Люди з МЗС були проти. Ми все одно на це пішли. Так було правильно. Потім пішли танки Challenger — і вони знов здійняли галас. Це було правильним рішенням. Те саме з літаками F-16, як і з ATACMS і навіть ситуація з Sdtorm Shadow. Слухайте, так коли ж ми нарешті вивчимо урок?" — сказав Борис Джонсон

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та п'ять ексміністрів оборони закликали нинішнього очільника уряду Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії.