Борис Джонсон назвал три вещи, которые нужны Украине для победы

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Andrew Parsons

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике партнеров Украины за их страх предоставлять нужное дальнобойное оружие и разрешения на его использование против России. Он сказал, что Украине нужно дать только три вещи для победы против оккупантов.

Об этом Борис Джонсон высказался в интервью Дмитрию Гордону.

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Украине нужны только три вещи для победы

Борис Джонсон выразил свое возмущение фразой "мы будем поддерживать Украину так долго, сколько понадобится". Он заявил, что партнерам следует учитывать такое понятие как срочность. Экс-чиновник добавил, что Украине для победы нужно только дать три вещи.

"Меня достала эта фраза мы будем поддерживать в стране так долго, сколько понадобится. Конечно, мы будем поддерживать Украину сколько необходимо, но это не значит, что нет срочности. Чтобы спасти жизнь нужно сделать три вещи, которые я назвал: НАТО, деньги, оружие", — сказал он.

Борис Джонсон раскритиковал партнеров за страх перед Россией

Борис Джонсон добавил, что в МИДе Великобритании неоднократно бурно реагировали на решение предоставить Украине дальнобойное оружие, такие заявления звучали не только после вторжения, но и к нему.

"Мы продолжаем вестись на этот идиотский аргумент об эскалации. Мы все еще верим в эту чушь, хотя каждый случай нам доказывает обратное. Когда я впервые дал Украине сделанное в Белфисте NLAW, легкое противотанковое оружие, то все закричали: "О нет! Это будет эскалация, мы спровоцируем Путина". Уверяю вас, они так говорили даже перед вторжением до 24 февраля 2022 года. Люди из МИДа были против. Мы все равно на это пошли. Так было правильно. Потом пошли танки Challenger — и они снова подняли шум. Это было правильным решением. То же самое с самолетами F-16, как и с ATACMS и даже ситуация с Sdtorm Shadow. Слушайте, так когда же мы наконец выучим урок?" — сказал Борис Джонсон.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.