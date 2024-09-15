Боріс Джонсон закликав дозвоилити Україні бити по території РФ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. Фото: Reuters

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та п'ять ексміністрів оборони закликали нинішнього очільника уряду Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Вони закликають це зробити навіть без підтримки Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Sunday Times у неділю, 15 вересня.

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Повідомляється, що Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс та Борис Джонсон попередили прем'єр-міністра, що будь-яке подальше зволікання підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна і спонукатиме його до подальших бойових дій проти України.

За словами Уоллеса, бездіяльність зараз зробить Велику Британію "умиротворителем" Кремля. Водночас Вільямсон назвав це "невиконанням обов'язків", а Джонсон додав, що "немає жодного мислимого випадку для зволікання".

"Замість того, щоб чекати формального схвалення з боку США, сер Кір повинен надати президенту Зеленському те, що відчайдушно потрібно сьогодні", — заявив Шаппс.

Автори звернення наголосили, що Велика Британія завжди була лідером у справі допомоги Україні і спонукала інші держави до таких дій. Тепер, на їхню думку, країна знов має виявити ініціативу в цьому напрямку.