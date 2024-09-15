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В Британии Борис Джонсон и экс-министры обороны объявили свою позицию по ударам по России

15 сентября 2024 08:26
Дмитрий Галушка - Редактор
Борис Джонсон призвал разрешить Украине бить по территории РФ
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и   пять эксминистров обороны призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России. Они призывают это сделать даже без поддержки Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Sunday Times в воскресенье, 15 сентября.

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Сообщается, что Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон предупредили премьер-министра, что любое дальнейшее промедление ободрит российского диктатора Владимира Путина и побуждает его к дальнейшим боевым действиям против Украины.

По словам Уоллеса, бездействие сейчас совершит Великобританию "умиротворителем" Кремля. В то же время Уильямсон назвал это "неисполнением обязанностей", а Джонсон добавил, что "нет никакого мыслимого случая для промедления".

"Вместо того чтобы ждать формального одобрения со стороны США, сэр Кир должен предоставить президенту Зеленскому то, что отчаянно нужно сегодня", — заявил Шаппс.

Авторы обращения подчеркнули, что Великобритания всегда была лидером в деле помощи Украине и побуждала другие государства к таким действиям. Теперь, по их мнению, страна снова должна проявить инициативу в данном направлении.

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