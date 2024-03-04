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Гордон рассказал о своем отношении к украинскому языку

4 марта 2024 23:48
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Гордон прокомментировал языковый скандал в Украине
Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, на украинском должны говорить государственные служащие, а вот в быту украинцы должны говорить, кто как хочет. Это признак демократической страны.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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Телеведущий отметил, что лично он не перешел на украинский язык общения, как это сейчас делают в Украине, а до сих пор в быту, с друзьями общается на русском, а вот в украиноязычной среде — на украинском.

Он также напомнил, что родился в Киеве в 1967 году. Киев его детства и юности — на 90-95% русскоязычный город.

"Язык, с которым я пришел в мир, русский. Я в быту, в семье, с друзьями говорю по-русски. Но с детства очень любил украинский, стихи на украинском писал. Однако я не неподвластен моде. Когда среда русскоязычная — говорю по-русски. Если украиноязычная — с радостью перехожу на украинский", — отметил он.

Гордон также добавил, что русский язык не является приватизированным российским руководителем, как когда-то немецкий не был приватизирован Гитлером. По его мнению, русский язык не является символом российской фашистской России, как и немецкий не является символом фашистской Германии.

"Язык — средство информации и средство общения. Я бы не смог, говоря только на украинском, получать всю необходимую мне информацию, и наоборот. У меня очень широкая аудитория, и в том числе, может, прежде всего благодаря языку меня понимают во всех странах, где понимают русский", — подытожил он.

Напомним, бывший командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на видео, где женщине на вопрос об отношении к отставке генерала Валерия Залужного дерзко ответила, что не понимает украинский язык. Он отметил, что на такую ситуацию должны реагировать не только правоохранители, но и небезразличные граждане.

русский язык
Украина
украинский язык
Дмитрий Гордон
война в Украине
війна

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