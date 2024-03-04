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Гордон розповів про своє ставлення до української мови

4 березня 2024 23:48
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Гордон прокоментував мовні скандали в Україні
Дмитро Гордон. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні, українською повинні розмовляти державні службовці, а от у побуті українці мають розмовляти, хто як хоче. Це ознака демократичної країни. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів український журналіст Дмитро Гордон.

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Телеведучий відзначив, що особисто він не перейшов на українську мову спілкування, як це зараз роблять в Україні, а досі у побуті, з друзями спілкується російською, а от в україномовному середовищі — українською.

Він також нагадав, що народився у Києві у 1967 році. Київ його дитинства та юності — на 90-95% російськомовне місто.

"Мова, з якою я прийшов у світ, російська. Я у побуті, в сім'ї, з друзями розмовляю російською. Але з дитинства дуже любив українську, вірші українською писав. Проте я не непідвладний моді. Коли середовище російськомовне — розмовляю російською. Якщо україномовне — з радістю переходжу на українську", — відзначив він.

Гордон також додав, що російська мова не є приватизованою російським очільником, як колись німецька не була приватизована Гітлером. На його думку, російська мова не є символом російської фашистської Росії, як і німецька не є символом фашистської Німеччини. 

"Мова — засіб інформації і засіб спілкування. Я б не зміг, розмовляючи лише українською, отримувати всю необхідну мені інформацію, і навпаки. В мене дуже широка аудиторія, і в тому числі, може, передусім завдяки мові мене розуміють в усіх країнах, де розуміють російську", — підсумував він.

Нагадаємо, колишній командир "Азова" Максим Жорін відреагував на відео, до жінка на запитання про ставлення до відставки генерала Валерія Залужного зухвало відповіла, що не розуміє української мови. Він зазначив, що на таку ситуацію мають реагувати не лише правоохоронці, але і небайдужі громадяни.

російська мова
Україна
українська мова
Дмитро Гордон
війна в Україні
війна

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