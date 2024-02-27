Победа Украины и место Зеленского в истории: интервью Гордона

Дмитрий Гордон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Отважился ли бы российский руководитель Владимир Путин на полномасштабное вторжение в Украину, будь президентом Петр Порошенко и какое место в истории Украины занимает Владимир Зеленский — читайте в интервью журналиста Дмитрия Гордона для Новини.LIVE.

В первой части читайте, когда поляки прекратят протесты на границе с Украиной, какой должна быть мобилизация и где Украине искать желающих на войну против РФ.

Какой есть победа Украины в войне против РФ для вас?

– Она состоит из нескольких пунктов. Обязательно выход на границы 91 года. Непременно, по другому это не победа.

Дальше – репарации со стороны России. За убийство сотен тысяч людей, за наши разрушенные города и за весь ужас, который они натворили в Украине. Россия должна обязательно заплатить деньги каждой семье, за каждого убитого и изуродованного.

Дальше — покаяние нации. Обязательно следует добиться того, чтобы Россия больше не смогла поднять руку на Украину. Да, это сложно, но возможно. Вот тогда будет победа. Ибо если мы разойдемся и они будут накапливать силы и снова нападут на нас, это уже будет более решительнее и мощнее.

Дмитрий Гордон и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Есть ли риск заморозки войны по линии фронта, которая сложилась?

– Давайте станем на сторону россиян. Вот они взяли Авдеевку, у них эйфория. Как говорит мой друг от эйфории до белой лихорадки один шаг. Так вот сейчас они захотят взять Славянск, Краматорск. Почему бы и нет?

Но они тоже хотят переговоров. Им же тоже больно, потому что у них гибнут люди, есть большие проблемы в экономике. То, что у них там ВВП повышается, это из-за увеличения военного производства.

Но они хотят сказать, что там, где мы стоим, Россия. А там, где вы стоите, пусть будет Украина. Но берите на себя обязанность не вступать в НАТО. Кто на это из государственных деятелей в Украине может согласиться? Никто. Поэтому переговоров нет и быть не может.

Надо ждать, чтобы Украина стала бить оружием по России. Вот тогда посмотрим.

Будь президентом Петр Порошенко, Путин бы пошел полномасштабной войной?

— Я не сторонник Петра Порошенко и мне на эту тему размышлять наверняка не с руки. Но Петр Порошенко — очень хитрый человек и очень повернутый на деньгах. Думаю, он бы смог договориться с Путиным к чему-нибудь, чтобы война не началась. Мне так кажется.

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: РосСМИ

За счет своей хитрости, любви к деньгам, за счет своих дипломатических способностей. Но было бы это в пользу Украины? Я не знаю.

Зеленский не сумел договориться?

– Зеленский не верил, что будет война. Вот Дмитрий Кулеба мне рассказывал, как они приехали с Андреем Ермаком в Белый дом. Это было в конце сентября 2021, за 5 месяцев до начала войны. К ним в комнату зашел достопочтенный сотрудник. Американцы мне рассказали, кто это был. Это Виктория Нуланд (заместитель Государственного секретаря США. – ред.). Она посоветовала рыть траншеи и окопы, потому что будет война.

Американцы сказали, что у россиян был очень раздутый военный бюджет, очень раздутый. Это указывало на то, что они к чему-то готовятся. Затем они начали собирать большое количество живой силы и техники на границе с Украиной, затем космическая разведка...

Будет война, будет война – об этом говорил президент Байден, тогдашний премьер-министр Джонсон, директор ЦРУ... Я тоже не верил, кстати. Я не думал, что в 21 веке это возможно. Я думал, они могут напасть на Донбасс, чтобы забрать все. Но то, что пойдут на Киев, Сумы, Чернигов, будут летать ракеты – в моей голове это была полная нестыковка.

Какой есть фигура Зеленского в современной истории Украины?

— Если бы сегодня был жив Шекспир, он обязательно написал бы какую-то трагедию о президенте Зеленском. Потому что он на сегодняшний день трагическая фигура. Такой судьбы никому не пожелаешь.

Представьте себе, парень, который сделал себя сам, удивительно талантливый человек, любимец миллионов, большое количество поклонников и аплодисментов, многочисленные выступления, большие деньги, которые он не украл, а честно заработал. Мало кто может таким похвастаться! И тут он становится президентом! Об таком мечтать вообще никто не мог. Он был на вершине успеха, и вдруг эта война. Начинается трагедия.

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Зеленского должны были убить, и это я знаю точно. Западные партнеры предлагали ему самолет на эвакуацию, но он уперся и оказался не просто там каким-нибудь эстрадным исполнителем, а человеком с крепкими орешками.

Он остался на смерть, кстати. Остался в Киеве и возглавил сопротивление. И это был гигантский шаг. Если бы президент сбежал из Киева, даю 95%, что Украина упала бы.

Даже думать об этом не хочу. Поэтому то, что Зеленский остался в Киеве и сказал, что Украина будет бороться, этим он преподнес себя в когорту исторических фигур.

К нему было много вопросов и есть. Но то, что он возглавляет борьбу против фашистской России и то, что он сделал для Украины, это уважение.

Я вообще против любой критики президента сегодня, потому что она будет раздувать костер и страну. А враг на сегодняшний день у нас — это фашистская Россия во главе с Путиным. И нам нужно всем сплотиться вокруг президента и бороться с фашистской Россией. Если снова будем заниматься любимым украинским делом — ничего у нас не получится.

У вас есть много друзей в России...

– Было.

Было? Вы ни с кем не общаетесь, оборвали все концы?

— Это хороший вопрос. Я ожидал, что 24 февраля 2022 телефон будет разрываться от звонков. Мне написал один человек. До слез написал, до сих пор храню эту смс. Поскольку он живет в России, его фамилию я назову после войны.

Еще несколько очень больших людей периодически пишут, но большинство людей, с которыми я проводил время, брал у них интервью, с некоторыми я дружил — ну они просто оказались фашистами. Они стали банально сотрудничать с российским фашизмом, сами стали фашистами и свели на нет всю свою прежнюю жизнь.

Вам известно что-нибудь о Януковиче?

– Ничего о нем не знаю. Знаю, что был план его вернуть. Он заключался в повторении чешского сценария, когда советские войска захватили аэродром в Праге, затем начали садиться борта с десантниками, они захватили столицу и пошли танки. Это был 1968 год. То же самое россияне хотели повторить в Украине. Гостомель, десант и параллельно заходившие со всех усюд танки.

Вторжение в РФ. Фото: Associated Press

Десант из Гостомеля должен был занять правительственный квартал, депутатов под дулом автоматов должны были завести в Верховную Раду и утвердить постановление. Оно заключалось в том, что Рада признает Крым и Донбасс территорией России, а Украина от них отказывается. Как и от НАТО.

Вторым государственным языком становится русский, а спикером — Медведчук. Ну и самое главное, это постановление должен был подписать Президент Украины. И тут было два варианта. Если Зеленский отказывается или он скрылся или он убит — в Гомеле уже ждал Янукович.

Его должны были завезти сюда, кстати, как и других министров – Захарченко, Арбузова – и сказали бы, что в 2014 году у нас был государственный переворот. Порошенко и Зеленский – нелегитимные президенты. Вот ваш президент Янукович, сбежавший из-за того, что вы тут наделали. И все.

В настоящее время Украина тотально украинизируется. Однако на 2-м году войны у нас все еще возникают языковые скандалы. И это удивляет.

— Я родился в Киеве в 1967 году. Киев моего детства и юности – на 90-95% русскоязычный город. Мой язык, с которым я пришел в мир, российский. Я и сейчас в быту, в семье, с друзьями разговариваю по-русски. Однако с детства я очень любил украинский язык, и уже в школе имел первое место на районной олимпиаде по украинской литературе. Я стихи писал на украинском языке, очень любил его. Но мой родной язык – русский.

И когда все массово начали переходить на украинский, я этого не сделал, потому что не иду за массами. Я неподвластен моде. Когда среда русскоязычная — я говорю по-русски. Если украиноязычная — е с радостью перехожу на украинский.

Российский язык не приватизирован Путиным, как и немецкий не был приватизирован Гитлером. Русский язык не является символом российской фашистской России, как и немецкий не является символом фашистской Германии.

Язык – средство информации и средство общения. Я бы не смог, разговаривая только по-украински, получать всю необходимую мне информацию, и наоборот. У меня очень широкая аудитория и в том числе, может, прежде всего, благодаря языку меня понимают во всех странах, где понимают русский.

Но украинский язык должен быть единственным государственным языком. Государственные служащие должны говорить только по-украински, а в быту разговаривать, кто как хочет. Это признак демократической страны.

Вы дружите с Ринатом Ахметовым, который через два года войны несколько исчез с информационных радаров. Он в Украине?

— Я с ним дружу, это очень близкий мне человек, которого я очень люблю и уважаю. Ринат Ахметов по просьбе Президента Украины приехал в его офис 23 февраля 2022 года. Тогда представители крупного бизнеса встретились с Зеленским. Коллеги по цеху Рината Ахметова после встречи с президентом в большинстве своем уехали за границу, а он сознательно остался в Украине. И все два года войны он не покинул Украину ни на минуту.

Ринат Ахметов. Фото: Настоящее Время

Потому что он патриот, украинец. В первый день вторжения Ринат сказал, что "я буду со своей страной". На сегодняшний день он отдал на армию, на пострадавших, на беженцев, на защитников "Азовстали" 225 миллионов евро.

И отдаст еще больше. Он это делает каждый день. Это его приоритет. Он дал несколько интервью западным медиа, но после войны все скажет. А сейчас за него говорят его дела. Ибо больше, чем он, нашей армии не помогает никто.

Почему смерть Навального случилась именно сейчас, когда его активность была на самом нуле. Он ничем не угрожал Путину.

— Фигура Навального уже сама по себе постоянно представляла угрозу режиму. Но не в плане его свержения, а в плане того, что есть такая назойлевая муха, которая постоянно мешает.

Он был в тюрьме, постоянно выступал, писал письма, выступал на судах. Фигура Навального неоднозначна, как и его отношение к Украине. Однако для меня он герой. Почему? Ибо он поступил так, если бы не мог я поступить.

Имеете в виду его возвращение в Россию?

— После его отравления Новичком, когда его так радостно встретили в Германии, а гарантии безопасности дала сама федеральный канцлер, ему надо было остаться там.

Я бы на его месте в Россию больше не поехал. Но он не на моем месте, поэтому взял и уехал. И поехал сразу в тюрьму, где все эти годы его мучили и издевались. Навальный уехал насмерть. Поэтому, конечно, он для меня герой, хотя его высказывания против Украины я ему простить не могу.