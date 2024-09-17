Борис Джонсон висловився про терміни закінчення війни в Україні

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: compiled.social/BorisJohnson

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зрробив заяву щодо закічення війни в Україні. Він вважає, що для перемоги Україні потрібно надати членство в НАТО та лендліз.

Про це Борис Джонсон заявив під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Борис Джонсон заявив, що міжнародним партнерам варто змінити формулювання щодо допомоги Україні.

"Як я вже сказав, ми маємо припинити говорити скільки знадобиться. Це термінове питання. Якщо ми зробимо три речі, про які я говорив раніше, ми швидше досягнемо кінця війни: членство в НАТО та величезний фінансовий пакет. Такий великий пакет лендлізівський, щоб Путін та росіяни ахнули. Вони зрозуміють, що до України є велика моральна та економічна зобов'язаність. Путін таке не здолає", — сказав експосадовець.

Він додав, що підтримка України є терміновою справою.

"Зброя. Ось що потрібно дати. Це справа термінова, бо люди гинуть просто зараз. Україна має перемогти і вона переможе, але все має відбуватися швидше і Захід теж має діяти швидше", — резюмував Борис Джонсон.

Путін припустився жахливої помилки

Також Борис Джонсон порадив Путіну задуматися, як закінчити війну "логічно" для росіян. Він додав, що саме російському президенту підконтрольні усі ЗМІ та фактично мислення росіян.

"Він може сказати щось на кшталт спеціальна воєнна операція була дуже спеціальна, це була операція, а тепер вона закінчена. Йому треба знайти вихід, що сказати своєму народу. Він повністю контролює думки, контролює ЗМІ. Цілком ясно, що народ буде слухати та вірити", — сказав Джонсон.