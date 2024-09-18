Майк Помпео пояснив чому Україні небезпечно обіцяти вступ до НАТО

Ексдержсекретар США Майк Помпео. Фото: скриншот

Україні шкодить її невизначене майбутнє в НАТО. Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що страх європейських лідерів та президентів США спровокувати Путіна дозволяє йому ще більше погрожувати Україні та Європі ескалацією.

Про це він заявив в інтерв'ю "Мосейчук+".

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Майк Помпео заявив, що не може відповісти щодо планів Білого дому США у питанні вступу України в НАТО та реакцію Путіна на такий випадок, оскільки не має доступу до розвідувальних даних. Втім, він розкритикував світових лідерів за витрату часу на роздуми про загрози з боку Путіна замість конкретних дій для України.

"Але якщо подивитися на ситуацію, стає очевидно, що у нього(у Володимира Путіна. — Ред.) було багато причин для провокацій і він вже демонстрував що може бути спровокованим. Нинішня адміністрація багато часу витрачає на розмови про страх перед провокаціями та ескалацією. Це помилка, бо таким чином вони заохочують Путіна до ще жорсткіших дій і дедалі агресивніших заяв. Натомість треба робити все можливе, не виключаючи жодного варіанту, і не заявляти що ви не зробите або чого боїтесь через побоювання ескалації. Це одна з головних помилок, яка на мою думку принесла Україні стільки проблем", — сказав Помпео.

Експосадовець додав, що європейські лідери мають зайняти впевнену позицію і тримати ситуацію під своїм контролем, не беручи до уваги реакцію Путіна.

"Відверто кажучи, європейські лідери також надто багато часу витрачають на розмови про те, що, мовляв, якщо ми зробимо певний крок, Путін нас розчавить. Замість того, щоб заявити ні, ми будемо тримати ситуацію під контролем, ми будемо зберігати свої наміри в таємниці і не розкриватимемо карти агресору. Ми залишимо його в стані невизначеності, замість того щоб показувати свої слабкі місця. Це на мою думку є великою помилкою", — резюмував ексдержсекретар США.