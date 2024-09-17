Вибори в США — Помпео прокоментував мирний план Трампа щодо України

Колишній державний секретар США Майк Помпео. Фото: скриншот із відео

Колишній державний секретар США Майк Помпео прокоментував "мирний план" кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо України. Він впевнений, що експрезидент досягне успіху, якщо переможе на виборах.

Про це повідомив колишній державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

Читайте також:

План Трампа щодо України

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс представив підхід адміністрації Трампа до завершення російсько-української війни. "Мирний план", який раніше озвучував Помпео, дещо відрізняється від того, що запропонував Венс.

Мосейчук запиталася, наскільки "мирний план" Трампа, про який раніше розповідав Помпео, може стати реальністю. Колишній державний секретар США відповів, що реальність може змусити переглянути всі слова.

"Я ніколи не буду президентом, так само як і Венс. Найкраще звертатися до історії, а не до слів. З мого досвіду люди часто говорять одне, а потім зіштовхуються із реальністю", — зазначив Помпео.

Він підкреслив, що, зважаючи на історичний досвід, Трамп і його команда здатні досягти значних успіхів, якщо їх оберуть знову.

"Коли реальність вдарила по президенту Трампу і мені, коли нам доручили стримувати Володимира Путіна, ми досягли значного успіху. І я абсолютно переконаний, що президент Трамп і команда, яку він сформує, якщо його оберуть знову, досягнуть величезних успіхів", — підкреслив Помпео.