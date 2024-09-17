Пакети військової допомоги США Україні зменшуються через занепокоєння про запаси Пентагону, — ЗМІ

Американські військові вантажать допомогу Україні. Фото: facebook.com/GeneralStaff

Обсяги військової допомоги США Україні зменшилися через скорочення запасів зброї та обладнання у Пентагоні. Це скорочення спричинене побоюваннями щодо можливих наслідків для військової готовності США.

Про це повідомило видання CNN у вівторок, 17 вересня.

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Незважаючи на те, що адміністрація Байдена все ще має в розпорядженні 6 мільярдів доларів для постачання озброєння та обладнання Україні, відзначають два американські чиновники, Пентагону бракує наявних запасів, які можна було б відправити.

"Йдеться про запаси, які ми маємо на наших полицях, про що просять і чи можемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо зараз, не впливаючи на готовність", — заявив чиновник США.

Речник Пентагону, Пет Райдер, повідомив, що Міністерство оборони звернулося до Конгресу з проханням про продовження терміну використання наявних 6 мільярдів доларів до кінця вересня. Це звернення підкреслює суттєві зміни в риториці Пентагону порівняно з минулим роком, коли адміністрація активно вимагала від Конгресу надати додаткові кошти для підтримки України.

За даними CNN, США активно нарощують виробництво критично важливих військових матеріалів, таких як 155-мм артилерійські снаряди та ракетні системи Patriot, у відповідь як на зростаючий попит в Україні, так і для власних потреб.

До початку війни в Україні США виробляли близько 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів щомісяця. Наразі, завдяки запуску нових заводів і виробничих ліній, цей обсяг зріс до 40 тисяч снарядів на місяць. Однак навіть при таких темпах Пентагону знадобиться понад рік, щоб досягти мети у 100 тисяч снарядів щомісяця. Хоча процес нарощування виробництва йде за планом, його завершення вимагатиме кількох років, адже він включає розширення виробничих потужностей та потребує підтримки Конгресу у фінансуванні.

Як повідомляє видання, у квітні Конгрес затвердив виділення додаткових 13,4 мільярда доларів адміністрації Байдена для постачання зброї та обладнання Україні з американських запасів. Проте Пентагон зіткнувся з труднощами у використанні цих коштів, оскільки не всі постачання можна передати Україні без шкоди для власної військової готовності.

У квітні цього року Пентагон оголосив про передачу зброї та обладнання на суму до 1 мільярда доларів з американських резервів безпосередньо до Києва після того, як Конгрес затвердив новий фінансовий пакет для України.

З того часу, за інформацією телеканалу, вартість кожного наступного пакета військової допомоги суттєво зменшилась. Жоден з них не перевищував 400 мільйонів доларів, більшість же варіювалася від 125 до 250 мільйонів доларів. Для порівняння, у 2022 і 2023 роках Пентагон регулярно анонсував пакети допомоги на суми від 600 до 800 мільйонів доларів, з найбільшим пакетом у розмірі 2,85 мільярда доларів, виділеним у січні 2023 року.

Інше джерело повідомляє, що Білий дім не зміг отримати нові постачання від Пентагону протягом перших чотирьох місяців 2024 року через затримки у затвердженні додаткового фінансування Конгресом. Також відзначається, що США намагаються уникати надмірного постачання великої кількості озброєння одночасно.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", — розповів американський чиновник.

Він зазначив, що Сполучені Штати продовжують ініціювати нові пакети допомоги приблизно кожні два тижні.