Пакеты военной помощи США Украине уменьшаются из-за беспокойства о запасах Пентагона, — СМИ

Американские военные грузят помощь Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff

Объемы военной помощи США Украине уменьшились из-за сокращения запасов оружия и оборудования в Пентагоне. Это сокращение вызвано опасениями относительно возможных последствий для военной готовности США.

Об этом сообщило издание CNN во вторник, 17 сентября.

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Несмотря на то, что администрация Байдена все еще располагает 6 миллиардами долларов для поставки вооружения и оборудования Украине, отмечают два американских чиновника, Пентагону не хватает имеющихся запасов, которые можно было бы отправить.

"Речь идет о запасах, которые мы имеем на наших полках, о чем просят и можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на готовность", — заявил чиновник США.

Спикер Пентагона, Пэт Райдер, сообщил, что Министерство обороны обратилось в Конгресс с просьбой о продлении срока использования имеющихся 6 миллиардов долларов до конца сентября. Это обращение подчеркивает существенные изменения в риторике Пентагона по сравнению с прошлым годом, когда администрация активно требовала от Конгресса предоставить дополнительные средства для поддержки Украины.

По данным CNN, США активно наращивают производство критически важных военных материалов, таких как 155-мм артиллерийские снаряды и ракетные системы Patriot, в ответ как на растущий спрос в Украине, так и для собственных нужд.

До начала войны в Украине США производили около 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов ежемесячно. В настоящее время благодаря запуску новых заводов и производственных линий этот объем вырос до 40 тысяч снарядов в месяц. Однако даже при таких темпах Пентагону понадобится больше года, чтобы достичь цели в 100 тысяч ежемесячных снарядов. Хотя процесс наращивания производства идет по плану, его завершение потребует нескольких лет, ведь он включает расширение производственных мощностей и требует поддержки Конгресса в финансировании.

Как сообщает издание, в апреле Конгресс утвердил выделение дополнительных 13,4 миллиарда долларов администрации Байдена для поставки оружия и оборудования Украине из американских запасов. Тем не менее, Пентагон столкнулся с трудностями в использовании этих средств, поскольку не все поставки можно передать Украине без ущерба для собственной военной готовности.

В апреле этого года Пентагон объявил о передаче оружия и оборудования на сумму до 1 миллиарда долларов из американских резервов непосредственно в Киев после того, как Конгресс утвердил новый финансовый пакет для Украины.

С того времени, по информации телеканала, стоимость каждого последующего пакета военной помощи существенно снизилась. Ни один из них не превышал 400 миллионов долларов, большинство варьировалось от 125 до 250 миллионов долларов. Для сравнения, в 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно анонсировал пакеты пособия на суммы от 600 до 800 миллионов долларов, с наибольшим пакетом в размере 2,85 миллиарда долларов, выделенным в январе 2023 года.

Другой источник сообщает, что Белый дом не смог получить новые поставки от Пентагона в первые четыре месяца 2024 года из-за задержек в утверждении дополнительного финансирования Конгрессом. Также отмечается, что США пытаются избегать чрезмерных поставок большого количества вооружения одновременно.

"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеспособность, являющуюся одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить", — рассказал американский чиновник.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают инициировать новые пакеты помощи примерно каждые две недели.