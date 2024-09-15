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Салліван повідомив, коли США сформують новий пакет допомоги Україні

15 вересня 2024 14:08
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
США сформують новий пакет допомоги Україні у кінці вересня
Джейкоб Салліван. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Сполучені Штати працюють над новим пакетом допомоги для України, який має допомогти Силам оборони стримати подальший наступ російських загарбників. Його планують оголосити до кінця цього місяця.

Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван на форумі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Салліван повідомив, що США працюють над суттєвим пакетом для України з різними можливостями. Його можуть оголосити вже до кінця вересня.

Також Салліван повідомив, що щодня зустрічається з командою, аби забезпечити Україну інструментами та засобами для стабілізації фронту. Він додав, що Росію позбавляють можливості здійснити прорив для подальшого просування.

Радник Джо Байдена нагадав, що у квітні, перед тим, як Конгрес ухвалив фінансування допомоги Україні, було побоювання, що може статися крах лінії фронту. Проте українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, а Україна зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Він також наголосив, що затримки з постачанням військової допомоги пов'язані з логістикою, а не з відсутністю політичної волі. За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як інший приклад підтримки Салліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчий рік.

"Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни", — наголосив радник Байдена.

Наостанок Салліван додав, що у зв'язку з небезпекою, яка загрожує України, допомоги необхідно ще більше.

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