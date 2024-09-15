США сформируют новый пакет помощи Украине в конце сентября

Джейкоб Салливан. Фото: Reuters

Соединенные Штаты работают над новым пакетом помощи для Украины, который должен помочь Силам обороны умерить дальнейшее наступление российских захватчиков. Его планируют объявить до конца этого месяца.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на форуме Ялтинской европейской стратегии, сообщает Интерфакс-Украина.

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Салливан сообщил, что США работают над существенным пакетом для Украины с разными возможностями. Его могут объявить уже к концу сентября.

Также Салливан сообщил, что каждый день встречается с командой, чтобы обеспечить Украину инструментами и средствами стабилизации фронта. Он добавил, что Россию лишают возможности совершить прорыв для дальнейшего продвижения.

Советник Джо Байдена напомнил, что в апреле, перед тем, как Конгресс принял финансирование помощи Украине, было опасение, что произойдет крушение линии фронта. Однако украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, а Украина сделала смелые и решительные шаги в войне, продвигаясь вперед.

Он также подчеркнул, что задержки со снабжением военной помощи связаны с логистикой, а не с отсутствием политической воли. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

Как другой пример поддержки, Салливан привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайший год.

"Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и пришлите их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны", — подчеркнул советник Байдена.

Напоследок Салливан добавил, что в связи с угрожающей Украиной опасностью помощи необходимо еще больше.