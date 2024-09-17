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Помпео прокомментировал "мирный план" Трампа по Украине и дал новые прогнозы

17 сентября 2024 21:08
Валерия Барановская - редактор
Выборы в США — Помпео прокомментировал мирный план Трампа по Украине
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине. Он уверен, что экс-президент добьется успеха, если победит на выборах.

Об этом сообщил бывший государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Наталье Мосейчук.

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Напомним, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс представил подход администрации Трампа к завершению российско-украинской войны. "Мирный план", который ранее озвучивал Помпео, несколько отличается от того, что предложил Вэнс.

Мосейчук спросила, насколько "мирный план" Трампа, о котором ранее рассказывал Помпео, может стать реальностью. Бывший государственный секретарь США ответил, что реальность может заставить пересмотреть все слова.

"Я никогда не буду президентом, как и Вэнс. Лучше всего обращаться к истории, а не к словам. По моему опыту, люди часто говорят одно, а потом сталкиваются с реальностью" , — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что, учитывая исторический опыт, Трамп и его команда способны достичь значительных успехов, если их изберут снова.

"Когда реальность ударила по президенту Трампу и мне, когда нам поручили сдерживать Владимира Путина, мы достигли значительного успеха. И я абсолютно убежден, что президент Трамп и команда, которую он сформирует, если его изберут снова достигнут огромных успехов", — подчеркнул Помпео.

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