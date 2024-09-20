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У Трампа и Харрис почти одинаковые шансы на победу в выборах, — Reuters

20 сентября 2024 05:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Трампа и Харрис поддерживают почти одинаковое количество избирателей Пенсильвании
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис пожимают друг другу руки перед дебатами в Филадельфии 10 сентября. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

У Дональда Трампа и Камалы Харрис почти равные шансы на победу. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты опроса в Пенсильвании. Избиратели отдали Харрис незначительное преимущество менее чем в 4%.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило Reuters.

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Пенсильвания вместе с Джорджией, Мичиганом, Северной Каролиной, Аризоной, Невадой и Висконсином является одним из семи важнейших штатов, в которых уже в ноябре пройдут выборы.

По состоянию на вторую половину сентября Харрис получила от опрошенных в этом штате от 50% до 46% голосов и сохранила преимущество над Трампом с погрешностью — плюс-минус 3,8 процентных пункта.

Среди 1 003 потенциальных избирателей Пенсильвании, опрошенных в период с 12 по 16 сентября включительно, 48% сообщили, что будут голосовать за Харрис, а 47% — за Трампа. Погрешность опроса составляет плюс-минус 3,6 процентных пункта.

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