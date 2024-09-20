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Появились первые кадры после трагедии батискафа "Титан" — о чем они свидетельствуют

20 сентября 2024 02:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Первые кадры затонувшего Титана используют в слушаниях по поводу катастрофы батискафа
Батискаф "Титан" компании OceanGate. Фото: Википедия
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Береговая охрана США обнародовала первые кадры подводного аппарата " Титан " после его затопления в июне 2023 года. Члены любительской исследовательской группы погибли, когда сильное давление океана привело к повреждению "Титана".

Об этом сообщает The Guardian.

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Что стало известно в ходе расследования

Благодаря видео, отснятому береговой охраной, можно увидеть сломанный конус хвоста "Титана" на дне Атлантического океана. Фрагменты судна также видны на дне океана — это обломки, которые спасательные бригады нашли после аварии.

Морской совет по расследованиям заявил, что разломанный хвостовой конус Титана и другие обломки являются "убедительными доказательствами" того, что судно подверглось "катастрофической имплозии".

В последнем сообщении экипаж "Титана" направил текстовое сообщение, что "сброшены два веса", а это значит, что подводный аппарат потерял две меры веса в надежде вернуться на поверхность океана.

Тони Ниссен, бывший технический директор OceanGate, сказал, что он поспешил с разрешением на выпуск "Титана", потому что ощущал давление со стороны высшего руководства.

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Технические характеристики батискафа "Титан". Фото: AFP

Слушания, как ожидается, продлятся две недели. Глава Морской следственной комиссии уже заявил, что слушания преследуют цель раскрыть факты, касающиеся роковой имплозии "Титана". Комиссия будет расследовать любое потенциальное "неправомерное поведение или халатность со стороны моряков", которым США разрешили судоходство.

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