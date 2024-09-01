Атлантический океан начал резко охлаждаться — что известно об аномалии

Атлантический океан. Фото: Depositohotos

В Атлантическом океане была зафиксирована температурная аномалия. Вода начала резко охлаждаться. Сейчас ученые не могут объяснить причину этого явления. Известно, что вода стала холоднее уже на 1 градус.

Об этом говорится в выпуске ТСН в воскресенье, 1 сентября.

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Охлаждение воды в Атлантическом океане

По данным Unilad, за последний год температура поверхности мирового океана достигла рекордных значений, однако в Атлантическом океане ситуация резко изменилась за последние три месяца. Там температура воды внезапно начала снижаться с рекордной скоростью. Она достигла аномальных значений.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, температура поверхности воды в Атлантике стабильно снижается с начала мая. Вода уже охладилась примерно на один градус от среднестатистических летних показателей.

В последние годы, на фоне глобальных изменений климата, температура океанских вод летом неуклонно росла. С марта 2023 года в Атлантическом океане постоянно фиксировали рекордно высокие температуры. Основной причиной этого эксперты указывают на климатический феномен Эль-Ниньо, который возникает в океане и имеет глобальное влияние на климат. Эль-Ниньо 2023-2024 годов был особенно мощным, вызвав по всему миру волны экстремальной жары.

Климатический феномен Ла-Ниньи

В Атлантике Эль-Ниньо уступает место своей противоположности — Ла-Ниньи, несущий с собой резкое похолодание.

Развитие и распространение этих явлений зависит от многих факторов, таких как пассаты, облачность и осадки. Эта изменчивость и нестабильность усложняют прогнозирование климатических феноменов.

Синоптики отмечали, что Ла-Нинья в Атлантике начнется в сентябре, потому внезапное охлаждение океанской воды стало неожиданностью для экспертов.

Что говорят климатологи

Климатологи выражают беспокойство из-за возможного катастрофического влияния таких неожиданных и резких изменений на окружающую среду. В частности, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований предупреждают о повышенном риске возникновения мощных ураганов в Атлантике, особенно в экваториальных зонах.

Ранее эксперты отмечали, что повышение средней температуры на Земле на 3,7 градуса Цельсия может привести к тому, что климатические явления Эль-Ниньо, которые порой вызывают природные катастрофы, в более 90% случаев станут экстремальными.

Во время сильных проявлений Эль-Ниньо западное побережье Южной Америки сталкивается с интенсивными дождями, которые вызывают наводнения и оползни. В то же время западные части Тихого океана, включая Индонезию и Австралию, переживают длительные периоды засухи.

Эль-Ниньо 1997-98 годов вызвало 23 тысячи смертей и нанесло ущерб на миллиарды долларов из-за штормов, засух, наводнений и вспышек заболеваний, которые были следствием этих катаклизмов.

"Если мы окажемся в состоянии, в котором почти каждое Эль-Ниньо является экстремальным, это будет иметь огромные социально-экономические последствия в Тихоокеанском регионе", — предупреждали специалисты.

Аномалии из-за потепления

Согласно климатическим моделям, на которые опирались ученые, в нынешних условиях в течение столетия может быть зафиксировано восемь или девять экстремальных явлений Эль-Ниньо. Однако если температура поднимется на 3,7 градуса Цельсия, эта цифра возрастет до 26. При этом 90,4% случаев Эль-Ниньо будут экстремальными по современным меркам.

Согласно докладу ООН за 2023 год, к 2100 году температура на Земле может превысить доиндустриальные уровни на 2,9 градуса Цельсия, если выбросы парниковых газов не упадут.