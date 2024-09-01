Атлантичний океан почав різко охолоджуватися — що відомо про аномалію

Атлантичний океан. Фото: Depositohotos

В Атлантичному океані зафіксували температурну аномалію. Вода почала різко охолоджуватися. Наразі науковці не можуть пояснити причину цього явища. Відомо, що вода стала холоднішою вже на 1 градус.

Про це йдеться у випуску ТСН у неділю, 1 вересня.

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Охолодження води в Атлантичному океані

За даними Unilad, протягом останнього року температура поверхні світового океану досягла рекордних значень, однак в Атлантичному океані ситуація різко змінилася за останні три місяці. Там температура води несподівано почала знижуватися з рекордною швидкістю. Вона досягла аномальних значень.

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, температура поверхні води в Атлантиці стабільно знижується з початку травня. Вода вже охолодилася на приблизно один градус від середньостатистичних літніх показників.

Останніми роками, на тлі глобальних змін клімату, температура океанських вод влітку невпинно зростала. З березня 2023 року в Атлантичному океані постійно фіксували рекордно високі температури. Основною причиною цього експерти вказують на кліматичний феномен Ель-Ніньйо, який виникає в океані і має глобальний вплив на клімат. Ель-Ніньйо 2023-2024 років був особливо потужним, викликавши по всьому світу хвилі екстремальної спеки.

Кліматичний феномен Ла-Ніньї

В Атлантиці Ель-Ніньйо поступається місцем своїй протилежності — Ла-Ніньї, який несе з собою різке похолодання.

Розвиток і поширення цих явищ залежить від багатьох факторів, таких як пасати, хмарність і опади. Ця мінливість і нестабільність ускладнюють прогнозування кліматичних феноменів.

Синоптики зазначали, що Ла-Нінья в Атлантиці розпочнеться в вересні, тому раптове охолодження океанської води стало несподіванкою для експертів.

Що кажуть кліматологи

Кліматологи висловлюють занепокоєння через можливий катастрофічний вплив таких несподіваних і різких змін на навколишнє середовище. Зокрема, в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень попереджають про підвищений ризик виникнення потужних ураганів в Атлантиці, особливо в екваторіальних зонах.

Раніше експерти зазначали, що підвищення середньої температури на Землі на 3,7 градуса Цельсія може призвести до того, що кліматичні явища Ель-Ніньйо, які часом викликають природні катастрофи, в понад 90% випадків стануть екстремальними.

Під час сильних проявів Ель-Ніньйо західне узбережжя Південної Америки зіштовхується з інтенсивними дощами, які спричиняють повені та зсуви. Водночас західні частини Тихого океану, включаючи Індонезію та Австралію, переживають тривалі періоди посухи.

Ель-Ніньйо 1997-98 років викликало 23 тисячі смертей та завдало збитків на мільярди доларів через шторми, посухи, повені та спалахи захворювань, що були наслідком цих катаклізмів.

"Якщо ми опинимося в стані, в якому майже кожне Ель-Ніньо є екстремальним, це матиме величезні соціально-економічні наслідки в Тихоокеанському регіоні", — попереджали фахівці.

Аномалії через потепління

Згідно з кліматичними моделями, на які спиралися науковці, в нинішніх умовах протягом століття може бути зафіксовано вісім або дев'ять екстремальних явищ Ель-Ніньйо. Проте, якщо температура підніметься на 3,7 градуса Цельсія, ця цифра зросте до 26. При цьому 90,4% випадків Ель-Ніньйо будуть екстремальними за сучасними мірками.

Відповідно до доповіді ООН за 2023 рік, до 2100 року температура на Землі може перевищити доіндустріальні рівні на 2,9 градуса Цельсія, якщо викиди парникових газів не зменшаться.