Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вода в Атлантичному океані почала раптово охолоджуватися — що кажуть вчені arrow

Вода в Атлантичному океані почала раптово охолоджуватися — що кажуть вчені

1 вересня 2024 19:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Атлантичний океан почав різко охолоджуватися — що відомо про аномалію
Атлантичний океан. Фото: Depositohotos
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Атлантичному океані зафіксували температурну аномалію. Вода почала різко охолоджуватися. Наразі науковці не можуть пояснити причину цього явища. Відомо, що вода стала холоднішою вже на 1 градус.

Про це йдеться у випуску ТСН у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Охолодження води в Атлантичному океані

За даними Unilad, протягом останнього року температура поверхні світового океану досягла рекордних значень, однак в Атлантичному океані ситуація різко змінилася за останні три місяці. Там температура води несподівано почала знижуватися з рекордною швидкістю. Вона досягла аномальних значень.

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, температура поверхні води в Атлантиці стабільно знижується з початку травня. Вода вже охолодилася на приблизно один градус від середньостатистичних літніх показників.

Останніми роками, на тлі глобальних змін клімату, температура океанських вод влітку невпинно зростала. З березня 2023 року в Атлантичному океані постійно фіксували рекордно високі температури. Основною причиною цього експерти вказують на кліматичний феномен Ель-Ніньйо, який виникає в океані і має глобальний вплив на клімат. Ель-Ніньйо 2023-2024 років був особливо потужним, викликавши по всьому світу хвилі екстремальної спеки.

Кліматичний феномен Ла-Ніньї

В Атлантиці Ель-Ніньйо поступається місцем своїй протилежності — Ла-Ніньї, який несе з собою різке похолодання

Розвиток і поширення цих явищ залежить від багатьох факторів, таких як пасати, хмарність і опади. Ця мінливість і нестабільність ускладнюють прогнозування кліматичних феноменів.

Синоптики зазначали, що Ла-Нінья в Атлантиці розпочнеться в вересні, тому раптове охолодження океанської води стало несподіванкою для експертів.

Що кажуть кліматологи

Кліматологи висловлюють занепокоєння через можливий катастрофічний вплив таких несподіваних і різких змін на навколишнє середовище. Зокрема, в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень попереджають про підвищений ризик виникнення потужних ураганів в Атлантиці, особливо в екваторіальних зонах.

Раніше експерти зазначали, що підвищення середньої температури на Землі на 3,7 градуса Цельсія може призвести до того, що кліматичні явища Ель-Ніньйо, які часом викликають природні катастрофи, в понад 90% випадків стануть екстремальними.

Під час сильних проявів Ель-Ніньйо західне узбережжя Південної Америки зіштовхується з інтенсивними дощами, які спричиняють повені та зсуви. Водночас західні частини Тихого океану, включаючи Індонезію та Австралію, переживають тривалі періоди посухи.

Ель-Ніньйо 1997-98 років викликало 23 тисячі смертей та завдало збитків на мільярди доларів через шторми, посухи, повені та спалахи захворювань, що були наслідком цих катаклізмів.

"Якщо ми опинимося в стані, в якому майже кожне Ель-Ніньо є екстремальним, це матиме величезні соціально-економічні наслідки в Тихоокеанському регіоні", — попереджали фахівці. 

Аномалії через потепління

Згідно з кліматичними моделями, на які спиралися науковці, в нинішніх умовах протягом століття може бути зафіксовано вісім або дев'ять екстремальних явищ Ель-Ніньйо. Проте, якщо температура підніметься на 3,7 градуса Цельсія, ця цифра зросте до 26. При цьому 90,4% випадків Ель-Ніньйо будуть екстремальними за сучасними мірками.

Відповідно до доповіді ООН за 2023 рік, до 2100 року температура на Землі може перевищити доіндустріальні рівні на 2,9 градуса Цельсія, якщо викиди парникових газів не зменшаться.

Також важливі новини дня по темі:

 

наука Атлантичний океан вода температура аномалія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:29 Французька ультраліва партія ініціює процедуру імпічменту Макрона

20:15 Палюче сонце у поєднанні з дощами — синоптики повідомили прогноз погоди на завтра

20:11 Тріумф Богодайка та скандал з Трусовим — на Паралімпіаді-2024 неочікувані результати запливу

20:10 Екскомандир "Азову" Жорін попередив про наслідки втрати Покровська для України

19:52 Суцільна руїна — який вигляд має місто Вугледар після російських обстрілів

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:31 "Межигір'я" у новому форматі — парк офіційно відкрили для відвідувачів

19:28 У Харкові пролунав потужний вибух

19:27 У Олега Винника "рознесли" новий трек Андрія Кравченка

19:20 Вода в Атлантичному океані почала раптово охолоджуватися — що кажуть вчені

19:16 Кількість постраждалих у Харкові зростає — серед них є діти

20:29 Французька ультраліва партія ініціює процедуру імпічменту Макрона

20:15 Палюче сонце у поєднанні з дощами — синоптики повідомили прогноз погоди на завтра

20:11 Тріумф Богодайка та скандал з Трусовим — на Паралімпіаді-2024 неочікувані результати запливу

20:10 Екскомандир "Азову" Жорін попередив про наслідки втрати Покровська для України

19:52 Суцільна руїна — який вигляд має місто Вугледар після російських обстрілів

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:31 "Межигір'я" у новому форматі — парк офіційно відкрили для відвідувачів

19:28 У Харкові пролунав потужний вибух

19:27 У Олега Винника "рознесли" новий трек Андрія Кравченка

19:20 Вода в Атлантичному океані почала раптово охолоджуватися — що кажуть вчені

19:16 Кількість постраждалих у Харкові зростає — серед них є діти

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes