Секретная служба США проверяет сообщение Илона Маска об отсутствии попыток убить Байдена и Харрис

Илон Моск. Фото: REUTERS/Mike Segar

Секретная служба Соединенных Штатов Америки начала расследовать пост Илона Маска о том, почему никто не пытается убить президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Сейчас сообщение бизнесмена удалено.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 19 сентября.

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После второго покушения на Дональда Трампа один из пользователей соцсети X задал вопрос: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?".

Маск ответил:

"И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу???".

Бизнесмен позже удалил пост после осуждения и объяснил, что это была шутка, хотя его увидели десятки миллионов пользователей.

Секретная служба США начала расследование, чтобы выяснить, является ли сообщение Маска непосредственной угрозой для лиц под ее охраной. Угрозы президенту или вице-президенту США являются уголовным преступлением и могут привести к значительному штрафу или пяти годам заключения.

Bloomberg пишет, что расследование, скорее всего, повлечет лишь незначительные неудобства для Маска. Вероятно, ему придется доказывать, что он не представляет непосредственной угрозы для Байдена и Харрис.