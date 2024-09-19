Секретна служба США перевіряє допис Ілона Маска про відсутність спроб вбити Байдена і Гарріс

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Segar

Секретна служба Сполучених Штатів Америки почала розслідувати допис Ілона Маска про те, чому ніхто не намагається вбити президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Наразі повідомлення бізнесмена видалене.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 19 вересня.

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Після другого замаху на Дональда Трампа один з користувачів соцмережі X поставив запитання: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?".

Маск відповів:

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу???".

Бізнесмен пізніше видалив пост після осуду та пояснив, що це був жарт, хоча його побачили десятки мільйонів користувачів.

Секретна служба США розпочала розслідування, щоб з’ясувати, чи є допис Маска безпосередньою загрозою для осіб під її охороною. Погрози президенту чи віцепрезидентці США є кримінальним злочином і можуть призвести до значного штрафу або п’яти років ув’язнення.

Bloomberg пише, що розслідування, швидше за все, спричинить лише незначні незручності для Маска. Ймовірно, йому доведеться доводити, що він не становить безпос ередньої загрози для Байдена та Гарріс.