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У США розслідують допис Маска про відсутність спроби вбивства Байдена та Гарріс, — Bloomberg

19 вересня 2024 21:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Секретна служба США перевіряє допис Ілона Маска про відсутність спроб вбити Байдена і Гарріс
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Mike Segar
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Секретна служба Сполучених Штатів Америки почала розслідувати допис Ілона Маска про те, чому ніхто не намагається вбити президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Наразі повідомлення бізнесмена видалене.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 19 вересня.

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Розслідування скандального допису Ілона Маска

Після другого замаху на Дональда Трампа один з користувачів соцмережі X поставив запитання: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?".

Маск відповів:

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу???".

Бізнесмен пізніше видалив пост після осуду та пояснив, що це був жарт, хоча його побачили десятки мільйонів користувачів.

Секретна служба США розпочала розслідування, щоб з’ясувати, чи є допис Маска безпосередньою загрозою для осіб під її охороною. Погрози президенту чи віцепрезидентці США є кримінальним злочином і можуть призвести до значного штрафу або п’яти років ув’язнення.

Bloomberg пише, що розслідування, швидше за все, спричинить лише незначні незручності для Маска. Ймовірно, йому доведеться доводити, що він не становить безпос ередньої загрози для Байдена та  Гарріс. 

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США Ілон Маск соцмережі загрози розслідування Камала Гарріс

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