Перші кадри затонулого Титану використають у слуханнях щодо катастрофи батискафа

З'явились перші кадри після трагедії батискафа "Титан" — про що вони свідчать
Берегова охорона США оприлюднила перші кадри підводного апарату "Титан" після його затоплення в червні 2023 року. Члени любительської дослідницької групи загинули, коли сильний тиск океану призвів до пошкодження "Титану".
Про це повідомляє The Guardian.
Що стало відомо під час розслідування
Завдяки відео, що відзняла берегова охорона, можна побачити зламаний конус хвоста "Титана" на дні Атлантичного океану. Фрагменти судна також видно на дні океану — це уламки, які рятувальні бригади знайшли після аварії.
Морська рада з розслідувань заявила, що відокремлений хвостовий конус Титана та інші уламки є "переконливими доказами" того, що судно зазнало "катастрофічної імплозії".
В останньому повідомленні екіпаж "Титана" надіслав текстове повідомлення, що "скинуто дві ваги", а це означає, що підводний апарат втратив дві міри ваги в надії повернутися на поверхню океану.
Тоні Ніссен, колишній технічний директор OceanGate, сказав, що він поспішив із дозволом на випуск "Титану", бо відчував тиск з боку вищого керівництва.
Слухання, як очікується, триватимуть два тижні. Голова Морської слідчої комісії вже заявив, що слухання мають на меті розкрити факти, що стосуються фатальної імплозії "Титана". Комісія розслідуватиме будь-яку потенційну "неправомірну поведінку або недбалість з боку моряків", яким США дозволили судноплавство.
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