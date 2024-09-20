Перші кадри затонулого Титану використають у слуханнях щодо катастрофи батискафа

Батискаф "Титан" компанії OceanGate. Фото: Вікіпедія

Берегова охорона США оприлюднила перші кадри підводного апарату "Титан" після його затоплення в червні 2023 року. Члени любительської дослідницької групи загинули, коли сильний тиск океану призвів до пошкодження "Титану".

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Що стало відомо під час розслідування

Завдяки відео, що відзняла берегова охорона, можна побачити зламаний конус хвоста "Титана" на дні Атлантичного океану. Фрагменти судна також видно на дні океану — це уламки, які рятувальні бригади знайшли після аварії.

Морська рада з розслідувань заявила, що відокремлений хвостовий конус Титана та інші уламки є "переконливими доказами" того, що судно зазнало "катастрофічної імплозії".

В останньому повідомленні екіпаж "Титана" надіслав текстове повідомлення, що "скинуто дві ваги", а це означає, що підводний апарат втратив дві міри ваги в надії повернутися на поверхню океану.

Тоні Ніссен, колишній технічний директор OceanGate, сказав, що він поспішив із дозволом на випуск "Титану", бо відчував тиск з боку вищого керівництва.

Технічні характеристики батискафа "Титан". Фото: AFP

Слухання, як очікується, триватимуть два тижні. Голова Морської слідчої комісії вже заявив, що слухання мають на меті розкрити факти, що стосуються фатальної імплозії "Титана". Комісія розслідуватиме будь-яку потенційну "неправомірну поведінку або недбалість з боку моряків", яким США дозволили судноплавство.