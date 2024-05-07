У США відповіли Путіну на ядерні погрози

Джон Кірбі. Фото: Reuters

Радник Білого дому Джон Кірбі порадив Росії вивести свої війська з території України. Таку заяву американський посадовець зробив на тлі посилення допомоги для ЗСУ та ядерних погроз Кремля.

Про це Кірбі сказав під час брифінгу, передає Укрінформ.

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"Якщо Путін та російські офіційні особи турбуються про свої війська в Україні, які отримують удари зброєю з інших країн, то найлегший спосіб відреагувати — це просто забрати свої війська й піти геть", — сказав Кірбі, коментуючи погрози РФ.

Відповідну заяву посадовець Білого дому зробив після того, як Кремль почав погрожувати Британії, де підтвердили право України застосовувати надану їй зброю, ядерним ударом.

Разом із тим, за словами Кірбі, США хоч і відстежують відповідну риторику Путіна, але вважають такі заяви "безвідповідальними".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї з використанням авіації та флоту.

Перед цим стало відомо, що Росія перекинула носії ядерної зброї на кордон із Фінляндією.