В США ответили Путину на ядерные угрозы

Джон Кирби. Фото: Reuters

Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал России вывести свои войска с территории Украины. Такое заявление американское чиновник сделало на фоне усиления помощи для ВСУ и ядерных угроз Кремля.

Об этом Кирби сказал на брифинге, передает Укринформ.

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"Если Путин и российские официальные лица беспокоятся о своих войсках в Украине, которые получают удары оружием из других стран, то самый легкий способ отреагировать — это просто забрать свои войска и уйти", — сказал Кирби, комментируя угрозы РФ.

Соответствующее заявление должностное лицо Белого дома сделало после того, как Кремль начал угрожать Британии, где подтвердили право Украины применять предоставленное ей оружие, ядерным ударом.

Вместе с тем, по словам Кирби, США хоть и отслеживают соответствующую риторику Путина, но считают подобные заявления "безответственными".

Напомним, президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия с использованием авиации и флота.

Перед этим стало известно, что Россия опрокинула носители ядерного оружия на границу с Финляндией.