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У США розбився військовий літак, є загиблі

24 квітня 2024 22:33
- Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У США розбився військовий літак
Авіатроща в штаті Аляска. Фото: ABC News
- Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В Алясці, у Сполучених Штатах Америки, розбився військовий літак Douglas C-54. За даними Федерального управління цивільної авіації, на борту було двоє людей.

Про це повідомляє ABC News сьогодні, 24 квітня.

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Літак Douglas C-54 перевозив пальне. Відразу після зльоту з міжнародного аеропорту Фербенкс повітряне судно впало в замерзлу річку Танана. Авіакатастрофа сталась у штаті Аляска.

 

Падіння літака Douglas C-54
Авіатроща Douglas C-54 в Алясці, США. Фото: ABC News

Інцидент розслідує Федеральне управління цивільної авіації. За їхньою інформацією, на борту літака було двоє людей.

 

Падіння літака Douglas C-54
Авіатроща Douglas C-54 в Алясці, США. Фото: ABC News

"Літак скотився на крутий пагорб на березі річки, де він загорівся. Жодних, хто вижив, не виявлено", — йдеться в заяві Департаменту громадської безпеки Аляски.

 

Падіння літака Douglas C-54
Авіатроща Douglas C-54 в Алясці, США. Фото: ABC News

Національна рада з безпеки на транспорті направила фахівців на місце катастрофи, які займуться пошуком літака.

Водночас у заяві аеропорту зазначили, що його керівництво і працівники співпрацюють зі слідством.

 

Падіння літака Douglas C-54
Авіатроща Douglas C-54 в Алясці, США. Фото: ABC News

Нагадаємо, в російському аеропорту міста Сочі загорівся літак, нібито для "навчання".

Раніше ми писали, що в Канаді у великий пасажирський літак в небі влучила блискавка.

Також ми повідомляли, що в американському штаті Флорида впав літак. Внаслідок катастрофи двоє людей загинуло.

Крім того, ми писали про падіння американського військового літака над Середземним морем, де загинули п'ять військових.

США
літак
авіакатастрофа
військові

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