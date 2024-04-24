У США розбився військовий літак, є загиблі
В Алясці, у Сполучених Штатах Америки, розбився військовий літак Douglas C-54. За даними Федерального управління цивільної авіації, на борту було двоє людей.
Про це повідомляє ABC News сьогодні, 24 квітня.
Внаслідок авіатрощі є жертви, триває розслідування
Літак Douglas C-54 перевозив пальне. Відразу після зльоту з міжнародного аеропорту Фербенкс повітряне судно впало в замерзлу річку Танана. Авіакатастрофа сталась у штаті Аляска.
Інцидент розслідує Федеральне управління цивільної авіації. За їхньою інформацією, на борту літака було двоє людей.
"Літак скотився на крутий пагорб на березі річки, де він загорівся. Жодних, хто вижив, не виявлено", — йдеться в заяві Департаменту громадської безпеки Аляски.
Національна рада з безпеки на транспорті направила фахівців на місце катастрофи, які займуться пошуком літака.
Водночас у заяві аеропорту зазначили, що його керівництво і працівники співпрацюють зі слідством.
Нагадаємо, в російському аеропорту міста Сочі загорівся літак, нібито для "навчання".
Раніше ми писали, що в Канаді у великий пасажирський літак в небі влучила блискавка.
Також ми повідомляли, що в американському штаті Флорида впав літак. Внаслідок катастрофи двоє людей загинуло.
Крім того, ми писали про падіння американського військового літака над Середземним морем, де загинули п'ять військових.
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