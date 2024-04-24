В США разбился военный самолет

Авиакатастрофа в Аляске. Фото: ABC News

В Аляске, в Соединенных Штатах Америки, разбился военный самолет Douglas C-54. По данным Федерального управления гражданской авиации, на борту находились два человека.

Об этом сообщает ABC News сегодня, 24 апреля.

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Самолет Douglas C-54 перевозил топливо. Сразу после взлета из международного аэропорта Фербенкс воздушное судно упало в замерзшую реку Танана. Авиакатастрофа произошла в штате Аляска.

Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации. По их информации, на борту самолета находились два человека.

Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

"Самолёт скатился на крутой холм на берегу реки, где он загорелся. Ни одного выжившего не обнаружили", — сказано в заявлении Департамента общественной безопасности Аляски.

Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

Национальный совет по безопасности на транспорте направил специалистов на место крушения, которые займутся поиском самолета.

В то же время, в заявлении аэропорта отметили, что его руководство и работники сотрудничают со следствием.

Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

Напомним, в российском аэропорту города Сочи загорелся самолет, якобы для "обучения".

Ранее мы писали, что в Канаде в большой пассажирский самолет в небе попала молния.

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