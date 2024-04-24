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В США разбился военный самолет, есть погибшие

24 апреля 2024 22:33
- Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В США разбился военный самолет
Авиакатастрофа в Аляске. Фото: ABC News
- Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Аляске, в Соединенных Штатах Америки, разбился военный самолет Douglas C-54. По данным Федерального управления гражданской авиации, на борту находились два человека.

Об этом сообщает ABC News сегодня, 24 апреля.

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Самолет Douglas C-54 перевозил топливо. Сразу после взлета из международного аэропорта Фербенкс воздушное судно упало в замерзшую реку Танана. Авиакатастрофа произошла в штате Аляска.

 

Падение самолета Douglas C-54
Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации. По их информации, на борту самолета находились два человека.

 

Падение самолета Douglas C-54
Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

"Самолёт скатился на крутой холм на берегу реки, где он загорелся. Ни одного выжившего не обнаружили", — сказано в заявлении Департамента общественной безопасности Аляски.

 

Падение самолета Douglas C-54
Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

Национальный совет по безопасности на транспорте направил специалистов на место крушения, которые займутся поиском самолета.

В то же время, в заявлении аэропорта отметили, что его руководство и работники сотрудничают со следствием.

 

Падение самолета Douglas C-54
Авиакрушение Douglas C-54 в Аляске, США. Фото: ABC News

Напомним, в российском аэропорту города Сочи загорелся самолет, якобы для "обучения".

Ранее мы писали, что в Канаде в большой пассажирский самолет в небе попала молния.

Также мы сообщали, что в американском штате Флорида упал самолет. В результате катастрофы два человека погибли.

Кроме того, мы писали о падении американского военного самолета над Средиземным морем, где погибли пять военных.

США
самолет
авиакатастрофа
военные

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