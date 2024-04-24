В США разбился военный самолет, есть погибшие
В Аляске, в Соединенных Штатах Америки, разбился военный самолет Douglas C-54. По данным Федерального управления гражданской авиации, на борту находились два человека.
Об этом сообщает ABC News сегодня, 24 апреля.
В результате авиакрушения есть жертвы, идет расследование
Самолет Douglas C-54 перевозил топливо. Сразу после взлета из международного аэропорта Фербенкс воздушное судно упало в замерзшую реку Танана. Авиакатастрофа произошла в штате Аляска.
Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации. По их информации, на борту самолета находились два человека.
"Самолёт скатился на крутой холм на берегу реки, где он загорелся. Ни одного выжившего не обнаружили", — сказано в заявлении Департамента общественной безопасности Аляски.
Национальный совет по безопасности на транспорте направил специалистов на место крушения, которые займутся поиском самолета.
В то же время, в заявлении аэропорта отметили, что его руководство и работники сотрудничают со следствием.
Напомним, в российском аэропорту города Сочи загорелся самолет, якобы для "обучения".
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