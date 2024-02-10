В США произошла авиакатастрофа — два человека погибли
Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 упал вблизи Неаполя в американском штате Флорида в пятницу, 9 февраля. В результате катастрофы две жертвы.
Об этом сообщает телеканал NBC.
Авиакатастрофа бизнес-джета в США
По данным издания, самолет разбился на автомобильной дороге, из-за, по предварительной информации, неисправности двигателя.
Пока неизвестно, что произошло с пассажирами и членами экипажа. Однако известно, что этот тип самолета мог перевозить от 9 до 12 человек.
В местной полиции сообщили, что в результате аварии обнаружили двух погибших, однако пока не ясно, были ли они пассажирами или случайными прохожими.
Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США начали расследование, в ходе которого было подтверждено, что на борту находились пять человек.
Что известно о бизнес-джете Bombardier Challenger 600
Bombardier Challenger 600 – двухдвигательный бизнес-джет с дальностью полета 6236 километров. Самолет отличается характерными закрылками, когда обтекатели опускаются ниже крыла.
Обычно этот джет рассчитан на перевозку от 9 до 12 пассажиров, но можно модифицировать для перевозки до 19 человек.
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Напомним, что бывший президент Чили Себастиан Пиньера попал в авиакатастрофу во вторник, 6 февраля. На борту самолета находились четыре человека. В результате аварии Себастиан Пиньера погиб, другим пассажирам удалось спастись.
Также мы сообщали, что в авиакатастрофе погиб известный голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер. Это произошло в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины 5 января.
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