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В США произошла авиакатастрофа — два человека погибли

10 февраля 2024 06:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США произошла авиакатастрофа — два человека погибли
Авиакатастрофа бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в США. Фото: nbcnews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 упал вблизи Неаполя в американском штате Флорида в пятницу, 9 февраля. В результате катастрофы две жертвы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

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По данным издания, самолет разбился на автомобильной дороге, из-за, по предварительной информации, неисправности двигателя.

Пока неизвестно, что произошло с пассажирами и членами экипажа. Однако известно, что этот тип самолета мог перевозить от 9 до 12 человек.

Авиакатастрофа бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в США
Авиакатастрофа бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в США. Фото: скриншот

В местной полиции сообщили, что в результате аварии обнаружили двух погибших, однако пока не ясно, были ли они пассажирами или случайными прохожими.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США начали расследование, в ходе которого было подтверждено, что на борту находились пять человек.

Авиакатастрофа бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в США
Авиакатастрофа бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в США. Фото: скриншот

Что известно о бизнес-джете Bombardier Challenger 600

Bombardier Challenger 600 – двухдвигательный бизнес-джет с дальностью полета 6236 километров. Самолет отличается характерными закрылками, когда обтекатели опускаются ниже крыла.

Обычно этот джет рассчитан на перевозку от 9 до 12 пассажиров, но можно модифицировать для перевозки до 19 человек.

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600
Бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Фото: ru.wikipedia.org

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Напомним, что бывший президент Чили Себастиан Пиньера попал в авиакатастрофу во вторник, 6 февраля. На борту самолета находились четыре человека. В результате аварии Себастиан Пиньера погиб, другим пассажирам удалось спастись.

Также мы сообщали, что в авиакатастрофе погиб известный голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер. Это произошло в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины 5 января.

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