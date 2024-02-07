Експрезидент Чилі загинув у авіакатастрофі — він був одним із найбагатших в країні

Експрезидент Чилі Себастіян Піньєра. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Колишній президент Чилі Себастіян Піньєра загинув в катастрофі гелікоптера у вівторок 6 лютого. Вертоліт, на борту якого було четверо людей, впав в озеро.

Про це повідомляє Reuters.

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Гелікоптер, на борту якого, перебував експрезидент Чилі та ще троє людей, впав в озеро на півдні країни. Внаслідок аварії Себастіян Піньєра загинув, іншим пасажирам вдалося врятуватися.

Через загибель експрезидента в Чилі оголосили триденний траур. Його пам'ять також вшанував наступник на посаді, "лівий" політик Габріель Борік.

Жалоба через загибель Себастіяна Піньєра. Фото: REUTERS/Diego Reyes

Жалоба через загибель Себастіяна Піньєра. Фото: REUTERS/Diego Reyes

Жалоба через загибель Себастіяна Піньєра. Фото: REUTERS/Diego Reyes

Жалоба через загибель Себастіяна Піньєра. Фото: REUTERS/Diego Reyes

Жалоба через загибель Себастіяна Піньєра. Фото: REUTERS/Diego Reyes 1 / 5

"Ми пам’ятаємо його за те, як він присвятив своє життя державній службі", — сказала міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха.

Реакція України на загибель Піньєра

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель колишнього чилійського глави держави. Він наголосив, що Україна пам'ятає його рішучу позицію щодо засудження агресії Росії

"Сумні новини з Чилі. Колишній Президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу", — написав Зеленський у Twitter.

Скриншот допису Зеленського в Twitter

Що відомо про Себастіяна Піньєра

У Чилі Піньєра знали як успішного бізнесмена та мільярдера. Forbes оцінює його статки у 2,7 мільярда доларів — він був одним із найбагатших людей у Чилі. На президентському посту він був двічі. Вперше у 2010-2014 роках, тоді в Чилі було швидке економічне зростання. Народ був вдячний йому ще й за те, що в 2010 році він особисто був присутній під час вражаючого порятунку 33 шахтарів, які 69 днів були заблоковані під пустелею Атакама.

Другий термін президентства Піньєра був упродовж 2018-2023 років. Однак він був затьмарений бурхливими соціальними заворушеннями.

Однак попри це, після відходу з поста президента Піньєра продовжував активну політичну діяльність, виступаючи з таких питань, як спроба розробити нову конституцію, яка зрештою провалилася, і підтримував консервативних політиків у регіоні, включаючи президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Нагадаємо, в Чилі палають лісові пожежі, які забрали життя вже 112 людей. За словами місцевої влади, кількість жертв буде зростати. 5 лютого у місті оголосили триденну жалобу за загиблими.

Також ми писали, що волонтерка Всеукраїнського благодійного Фонду "Ми всі з України" Алевтина Ковальчук піднялась на найвищий вулкан світу, який знаходиться у Чилі. Вона там розгорнула прапори України та підрозділів ЗСУ.