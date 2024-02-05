В Чилі через лісові пожежі кількість загиблих зросла до 112 осіб
На території Чилі сталися лісові пожежі, внаслідок яких вже відомо про 112 загиблих. За словами місцевої влади, кількість жертв буде зростати.
Про це 5 лютого пише CNN, посилаючись на повідомленні влади Чилі.
Що відомо про лісові пожежі в Чилі станом на 5 лютого
Президент країни Габріель Борич під час свого візиту до регіону Вальпараїсо, який страждає від пожеж, зазначив, що понад 300 людей є зниклими безвісти.
Місцеві посадовці стверджують, що 32 тіла були ідентифіковані, проведено 38 розтинів, а 10 тіл вже готові віддати рідним загиблих.
В Чилійській національній службі запобігання та реагування на стихійні лиха повідомили, що нині по всій країні триває 161 активна пожежа.
Дії місцевої влади для усунення наслідків пожеж
Також Габріель Борич оголосив надзвичайний стан, адже такі міста, як Вінья-дель-Мар і Вальпараїсо, задихаються від диму.
"У телевізійній заяві в суботу Боріч сказав, що міністерство оборони розгорне більше військових підрозділів у постраждалих районах, виділивши для цього всі необхідні ресурси. Він оголосив понеділок і вівторок днями національної жалоби за жертвами пожеж", — додали у CNN.
Нагадаємо, раніше в одному з міст Німеччини сталася масштабна пожежа в парку розваг. Збитки після цього оцінили у мільйони євро.
Також ми писали, що в Краматорському районі Донецької області сталася пожежа в приватній оселі в неділю, 4 лютого. Внаслідок цього загинуло три людини.
Читайте Новини.LIVE!