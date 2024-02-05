Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow В Чилі через лісові пожежі кількість загиблих зросла до 112 осіб arrow

В Чилі через лісові пожежі кількість загиблих зросла до 112 осіб

5 лютого 2024 09:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Чилі через лісові пожежі кількість загиблих зросла до 112 осіб
Лісові пожежі в Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На території Чилі сталися лісові пожежі, внаслідок яких вже відомо про 112 загиблих. За словами місцевої влади, кількість жертв буде зростати.

Про це 5 лютого пише CNN, посилаючись на повідомленні влади Чилі.

Читайте також:

Що відомо про лісові пожежі в Чилі станом на 5 лютого

Президент країни Габріель Борич під час свого візиту до регіону Вальпараїсо, який страждає від пожеж, зазначив, що понад 300 людей є зниклими безвісти.

наслідки лісових пожеж в Чилі
Згорілі машини через лісові пожежі в Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

Місцеві посадовці стверджують, що 32 тіла були ідентифіковані, проведено 38 розтинів, а 10 тіл вже готові віддати рідним загиблих.

наслідки лісових пожеж в Чилі
Ліквідація пожежі в одному з міст Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

В Чилійській національній службі запобігання та реагування на стихійні лиха повідомили, що нині по всій країні триває 161 активна пожежа.

наслідки лісових пожеж в Чилі
Наслідки пожеж в містах Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

Дії місцевої влади для усунення наслідків пожеж

Також Габріель Борич оголосив надзвичайний стан, адже такі міста, як Вінья-дель-Мар і Вальпараїсо, задихаються від диму. 

наслідки лісових пожеж в Чилі
Наслідки пожеж в містах Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

"У телевізійній заяві в суботу Боріч сказав, що міністерство оборони розгорне більше військових підрозділів у постраждалих районах, виділивши для цього всі необхідні ресурси. Він оголосив понеділок і вівторок днями національної жалоби за жертвами пожеж", — додали у CNN.

Нагадаємо, раніше в одному з міст Німеччини сталася масштабна пожежа в парку розваг. Збитки після цього оцінили у мільйони євро. 

Також ми писали, що в Краматорському районі Донецької області сталася пожежа в приватній оселі в неділю, 4 лютого. Внаслідок цього загинуло три людини. 

смерть
пожежа
Чилі
ліс
люди
зниклі безвісти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі