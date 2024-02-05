В Чилі через лісові пожежі кількість загиблих зросла до 112 осіб

Лісові пожежі в Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

На території Чилі сталися лісові пожежі, внаслідок яких вже відомо про 112 загиблих. За словами місцевої влади, кількість жертв буде зростати.

Про це 5 лютого пише CNN, посилаючись на повідомленні влади Чилі.

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Президент країни Габріель Борич під час свого візиту до регіону Вальпараїсо, який страждає від пожеж, зазначив, що понад 300 людей є зниклими безвісти.

Згорілі машини через лісові пожежі в Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

Місцеві посадовці стверджують, що 32 тіла були ідентифіковані, проведено 38 розтинів, а 10 тіл вже готові віддати рідним загиблих.

Ліквідація пожежі в одному з міст Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

В Чилійській національній службі запобігання та реагування на стихійні лиха повідомили, що нині по всій країні триває 161 активна пожежа.

Наслідки пожеж в містах Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

Дії місцевої влади для усунення наслідків пожеж

Також Габріель Борич оголосив надзвичайний стан, адже такі міста, як Вінья-дель-Мар і Вальпараїсо, задихаються від диму.

Наслідки пожеж в містах Чилі. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

"У телевізійній заяві в суботу Боріч сказав, що міністерство оборони розгорне більше військових підрозділів у постраждалих районах, виділивши для цього всі необхідні ресурси. Він оголосив понеділок і вівторок днями національної жалоби за жертвами пожеж", — додали у CNN.

Нагадаємо, раніше в одному з міст Німеччини сталася масштабна пожежа в парку розваг. Збитки після цього оцінили у мільйони євро.

Також ми писали, що в Краматорському районі Донецької області сталася пожежа в приватній оселі в неділю, 4 лютого. Внаслідок цього загинуло три людини.