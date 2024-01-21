В Німеччині сталася масштабна пожежа у парку розваг — що відомо

Пожежа в Німеччині в парку розваг. Фото: dpa

В місті Егінг-ам-Зее (Німеччина), що у Баварії, сталася масштабна пожежа в парку розваг Pullman City. Він створений у стилі Дикий Захід.

Про це пише dpa, посилаючись на інформацію поліції.

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Як сталася пожежа

Як відомо, загорілося декілька дерев'яних будівель на головній алеї парку.

Пожежа в Німеччині в парку розваг. Фото: dpa

Зазначається, що працівники парку виявили пожежу приблизно о шостій ранку та намагалися загасити вогонь самостійно, проте не змогли цього зробити.

Чи є постраждалі

Станом на сьогодні, дев'яту ранку, пожежа тривала. Наразі причини загорання невідомі, про потерпілих не повідомлялось.Також мешканців готелю, які жили по сусідству з парком, було переселено в безпечніше місце.

Територія парку скаладає приблизно 200 тисяч квадратних метрів. Поліція оцінила збитки у мільйони євро.

Нагадаємо, раніше у шкільному гуртожитку, що розташовується в місті Наньян, провінції Хенань у Китаї, сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння будівлі загинуло 13 людей.