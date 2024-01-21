В Німеччині сталася масштабна пожежа у парку розваг — що відомо
В місті Егінг-ам-Зее (Німеччина), що у Баварії, сталася масштабна пожежа в парку розваг Pullman City. Він створений у стилі Дикий Захід.
Про це пише dpa, посилаючись на інформацію поліції.
Як сталася пожежа
Як відомо, загорілося декілька дерев'яних будівель на головній алеї парку.
Зазначається, що працівники парку виявили пожежу приблизно о шостій ранку та намагалися загасити вогонь самостійно, проте не змогли цього зробити.
Чи є постраждалі
Станом на сьогодні, дев'яту ранку, пожежа тривала. Наразі причини загорання невідомі, про потерпілих не повідомлялось.Також мешканців готелю, які жили по сусідству з парком, було переселено в безпечніше місце.
Територія парку скаладає приблизно 200 тисяч квадратних метрів. Поліція оцінила збитки у мільйони євро.
Нагадаємо, раніше у шкільному гуртожитку, що розташовується в місті Наньян, провінції Хенань у Китаї, сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння будівлі загинуло 13 людей.
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