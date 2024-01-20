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У шкільному гуртожитку Китаю сталася пожежа, є загиблі

20 січня 2024 12:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У шкільному гуртожитку Китаю сталася пожежа, є загиблі
Палає будинок. Ілюстративне фото: BBC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У шкільному гуртожитку, що розташовується в місті Наньян, провінції Хенань у Китаї, сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння будівлі загинуло 13 людей.

Про це повідомляє Reuters.

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Пожежа в Китаї у шкільному гуртожитку

За даними видання, пожежа сталася напередодні, ввечері 19 січня. Рятувальна служба Китаю отримала повідомлення про загоряння гуртожитку у п'ятницю о 23:00.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників, за пів години вогнеборцям вдалося загасити пожежу. Під час пошукової операції рятувальники знайшли постраждалого, якого було госпіталізовано, крім того, були виявлені тіла 13 жертв внаслідок пожежі.

Місцева влада провінції дані про загиблих не поширює. Наразі директор школи затриманий і поліція встановлює обставини та причини загоряння.

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, у Самборі на Львівщині спалахнула пожежа в одноповерховому дерев’яному житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину, втім двоє — дідусь та внучка — загинули. 

Додамо, на південному заході Ісландії 14 січня, сталося виверження вулкана. Внаслідок цього сталося загоряння житлових будинків на острові.

Китай
пожежа
гуртожиток
загиблі

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