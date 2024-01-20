В школьном общежитии Китая произошел пожар, есть погибшие

Горит дом. Иллюстративное фото: BBC

В школьном общежитии, расположенном в городе Наньян провинции Хэнань в Китае произошел масштабный пожар. В результате возгорания здания погибли 13 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Пожар в Китае в школьном общежитии

По данным издания, пожар произошел накануне, вечером 19 января. Спасательная служба Китая получила сообщение о возгорании общежития в пятницу в 23:00.

Благодаря слаженной работе спасателей, за полчаса пожарным удалось потушить пожар. Во время поисковой операции спасатели обнаружили пострадавшего, который был госпитализирован, кроме того, были обнаружены тела 13 жертв в результате пожара.

Местные власти провинции данные о погибших не распространяют. В настоящее время директор школы задержан и полиция устанавливает обстоятельства и причины возгорания.

Напомним, во вторник, 16 января, в Самборе Львовской области вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном жилом доме. Спасателям удалось спасти одного человека, впрочем, двое — дедушка и внучка — погибли.

Добавим, на юго-западе Исландии 14 января произошло извержение вулкана. В результате произошло возгорание жилых домов на острове.