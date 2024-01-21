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В Германии произошел масштабный пожар в парке развлечений — что известно

21 января 2024 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Германии произошел масштабный пожар в парке развлечений — что известно
Пожар в Германии в парке развлечений. Фото: dpa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В городе Эгинг-ам-Зее (Германия) в Баварии произошел масштабный пожар в парке развлечений Pullman City. Он создан в стиле Дикого Запада.

Об этом пишет dpa, ссылаясь на информацию полиции.

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Как известно, загорелось несколько деревянных построек на главной аллее парка.

пожар в парке развлечений в Баварии
Пожар в Германии в парке развлечений. Фото: dpa

Отмечается, что работники парка обнаружили пожар около шести утра и пытались потушить огонь самостоятельно, однако не смогли этого сделать.

Есть ли пострадавшие

На сегодня, девять утра, пожар продолжался. Пока причины возгорания неизвестны, о пострадавших не сообщалось. Также жители гостиницы, которые жили по соседству с парком, были переселены в более безопасное место.

Территория парка составляет примерно 200 тысяч квадратных метров. Полиция оценила ущерб в миллионы евро.

Напомним, ранее в школьном общежитии, расположенном в городе Наньян, провинции Хэнань в Китае, произошел масштабный пожар. В результате возгорания здания погибли 13 человек.

Германия
пожар
полиция
парки
Бавария
развлечения
люди

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