В Германии произошел масштабный пожар в парке развлечений — что известно

Пожар в Германии в парке развлечений. Фото: dpa

В городе Эгинг-ам-Зее (Германия) в Баварии произошел масштабный пожар в парке развлечений Pullman City. Он создан в стиле Дикого Запада.

Об этом пишет dpa, ссылаясь на информацию полиции.

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Как известно, загорелось несколько деревянных построек на главной аллее парка.

Пожар в Германии в парке развлечений. Фото: dpa

Отмечается, что работники парка обнаружили пожар около шести утра и пытались потушить огонь самостоятельно, однако не смогли этого сделать.

Есть ли пострадавшие

На сегодня, девять утра, пожар продолжался. Пока причины возгорания неизвестны, о пострадавших не сообщалось. Также жители гостиницы, которые жили по соседству с парком, были переселены в более безопасное место.

Территория парка составляет примерно 200 тысяч квадратных метров. Полиция оценила ущерб в миллионы евро.

Напомним, ранее в школьном общежитии, расположенном в городе Наньян, провинции Хэнань в Китае, произошел масштабный пожар. В результате возгорания здания погибли 13 человек.