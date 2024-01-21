В Германии произошел масштабный пожар в парке развлечений — что известно
В городе Эгинг-ам-Зее (Германия) в Баварии произошел масштабный пожар в парке развлечений Pullman City. Он создан в стиле Дикого Запада.
Об этом пишет dpa, ссылаясь на информацию полиции.
Как случился пожар
Как известно, загорелось несколько деревянных построек на главной аллее парка.
Отмечается, что работники парка обнаружили пожар около шести утра и пытались потушить огонь самостоятельно, однако не смогли этого сделать.
Есть ли пострадавшие
На сегодня, девять утра, пожар продолжался. Пока причины возгорания неизвестны, о пострадавших не сообщалось. Также жители гостиницы, которые жили по соседству с парком, были переселены в более безопасное место.
Территория парка составляет примерно 200 тысяч квадратных метров. Полиция оценила ущерб в миллионы евро.
Напомним, ранее в школьном общежитии, расположенном в городе Наньян, провинции Хэнань в Китае, произошел масштабный пожар. В результате возгорания здания погибли 13 человек.
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