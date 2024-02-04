На Донеччині в будинку сталася масштабна пожежа, є загиблі, — ДСНС

Пожежники гасять вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

У селі Софіївка Краматорського району, що на Донеччині, сталася пожежа у приватному будинку вранці у неділю, 4 лютого. Внаслідок загоряння загинуло три людини.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

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"Загоряння сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що через пожежу загинуло три людини, серед яких була й дитина.

"У ході розвідки та ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла двоє дорослих та дитини", — додали в ДСНС.

Пожежникам вдалося загасити вогонь, причини займання встановлюються.

Скриншот допису ДСНС України

Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей. Загоряння сталося у приватному будинку в селі Грабняк.

Також ми писали, що у селі Волсвин, яке розташоване у Червоноградському районі Львівської області, сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку. Внаслідок цієї надзвичайної події помер 70-річний чоловік.