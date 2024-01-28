На Житомирщині двоє дітей загинули через пожежу

Дім, у якому сталося загоряння. Фото: ДСНС

У Житомирській області внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей. Загоряння сталося у приватному будинку в селі Грабняк.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Діти загинули через пожежу

"Дівчинки 2021 та 2022 року народження загинули під час пожежі, що сталася сьогодні 28 січня у приватному житловому будинку в с. Грабняк Житомирського району", — говориться у звіті рятувальників.

На думку співробітників ДСНС, загорілися речі та дитяче ліжко. Це сталося через те, що вони стояли впритул до груби.

За попередньою інформацією рятувальників, у цей день батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів. Менших дітей вони залишили вдома.

Ліжка у хаті, де сталася пожежа. Фото: ДСНС

Будинок, в якому сталася трагедія. Фото: ДСНС

Батьки не встигли врятувати дітей

Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

"Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося", — розповіли трагічні подробиці рятувальники.

В ДСНС також повідомили, що остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правохоронними органами.

Раніше ми повідомляли, що у селі Волсвин, яке розташоване у Червоноградському районі Львівської області, сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку. Внаслідок цієї надзвичайної події помер 70-річний чоловік.

Нагадаємо, що 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.