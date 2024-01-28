На Житомирщині двоє дітей загинули через пожежу
У Житомирській області внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей. Загоряння сталося у приватному будинку в селі Грабняк.
Про це повідомили у ДСНС України.
Діти загинули через пожежу
"Дівчинки 2021 та 2022 року народження загинули під час пожежі, що сталася сьогодні 28 січня у приватному житловому будинку в с. Грабняк Житомирського району", — говориться у звіті рятувальників.
На думку співробітників ДСНС, загорілися речі та дитяче ліжко. Це сталося через те, що вони стояли впритул до груби.
За попередньою інформацією рятувальників, у цей день батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів. Менших дітей вони залишили вдома.
Батьки не встигли врятувати дітей
Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.
"Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося", — розповіли трагічні подробиці рятувальники.
В ДСНС також повідомили, що остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правохоронними органами.
Раніше ми повідомляли, що у селі Волсвин, яке розташоване у Червоноградському районі Львівської області, сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку. Внаслідок цієї надзвичайної події помер 70-річний чоловік.
Нагадаємо, що 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.
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