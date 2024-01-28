В Житомирской области двое детей погибли из-за пожара

Дом, в котором произошло возгорание. Фото: ГСЧС

В Житомирской области в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Грабняк.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Читайте также:

Дети погибли из-за пожара

"Девочки 2021 и 2022 года рождения погибли во время пожара, произошедшего сегодня, 28 января, в частном жилом доме в с. Грабняк Житомирского района", — говорится в отчете спасателей.

По мнению сотрудников ГСЧС, загорелись вещи и детская кровать. Это произошло из-за того, что они стояли вплотную к печке.

По предварительной информации спасателей, в этот день родители с тремя старшими детьми на время ушли к соседям. Младших детей они оставили дома.

Кровати в доме, где произошел пожар. Фото: ГСЧС

Дом, где произошла трагедия. Фото: ГСЧС

Родители не успели спасти детей

Когда же вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания.

"Их вынесли на улицу и попытались привести в сознание, но не удалось", — рассказали трагические подробности спасатели.

В ГСЧС также сообщили, что окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее мы сообщали, что в селе Волсвин, расположенном в Червоноградском районе Львовской области, произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. В результате этого ЧП умер 70-летний мужчина.

Напомним, что 27 января в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате погибла женщина.