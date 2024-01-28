В Житомирской области двое детей погибли из-за пожара
В Житомирской области в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Грабняк.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Дети погибли из-за пожара
"Девочки 2021 и 2022 года рождения погибли во время пожара, произошедшего сегодня, 28 января, в частном жилом доме в с. Грабняк Житомирского района", — говорится в отчете спасателей.
По мнению сотрудников ГСЧС, загорелись вещи и детская кровать. Это произошло из-за того, что они стояли вплотную к печке.
По предварительной информации спасателей, в этот день родители с тремя старшими детьми на время ушли к соседям. Младших детей они оставили дома.
Родители не успели спасти детей
Когда же вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания.
"Их вынесли на улицу и попытались привести в сознание, но не удалось", — рассказали трагические подробности спасатели.
В ГСЧС также сообщили, что окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Ранее мы сообщали, что в селе Волсвин, расположенном в Червоноградском районе Львовской области, произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. В результате этого ЧП умер 70-летний мужчина.
Напомним, что 27 января в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате погибла женщина.
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