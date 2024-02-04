На Донеччине в доме произошел масштабный пожар, есть погибшие, — ГСЧС

Пожарные тушат огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В селе Софиевка Краматорского района Донецкой области произошел пожар в частном доме утром в воскресенье, 4 февраля. В результате возгорания погибли три человека.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

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"Воспламенение произошло сегодня утром в с. Софиевка Краматорского района: горел частный жилой дом по всей площади", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что из-за пожара погибли три человека, среди которых был и ребенок.

"В ходе разведки и ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела двое взрослых и ребенка", — добавили в ГСЧС.

Пожарным удалось потушить огонь, причины возгорания устанавливаются.

Скриншот поста ГСЧС Украины

Напомним, в Житомирской области в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Грабняк.

Также мы писали, что в селе Волсвин, расположенном в Червоноградском районе Львовской области, произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. В результате этого ЧП умер 70-летний мужчина.