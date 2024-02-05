В Чили из-за лесных пожаров количество погибших возросло до 112 человек

Лесные пожары в Чили. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

На территории Чили произошли лесные пожары, в результате которых уже известно о 112 погибших. По словам местных властей, количество жертв будет расти.

Об этом 5 февраля пишет CNN, ссылаясь на сообщения властей Чили.

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Что известно о лесных пожарах в Чили по состоянию на 5 февраля

Президент страны Габриэль Борич во время своего визита в страдающий от пожаров регион Вальпараисо отметил, что более 300 человек пропали без вести.

Сгоревшие машины из-за лесных пожаров в Чили. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

Местные чиновники утверждают, что 32 тела были идентифицированы, проведено 38 вскрытий, а 10 тел уже готовы отдать родным погибших.

Ликвидация пожара в одном из городов Чили. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

В Чилийской национальной службе предотвращения и реагирования на стихийные бедствия сообщили, что в настоящее время по всей стране продолжается 161 активный пожар.

Последствия пожаров в Чили. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

Действия местных властей для устранения последствий пожаров

Также Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение, ведь такие города как Винья-дель-Мар и Вальпараисо задыхаются от дыма.

Последствия пожаров в Чили. Фото: REUTERS/Sofia Yanjari

"В телевизионном заявлении в субботу Борич сказал, что министерство обороны развернет больше военных подразделений в пострадавших районах, выделив для этого все необходимые ресурсы. Он объявил понедельник и вторник днями национального траура по жертвам пожаров", — добавили в CNN.

Напомним, ранее в одном из городов Германии произошел масштабный пожар в парке развлечений. Ущерб после этого оценили в миллионы евро.

Также мы писали, что в Краматорском районе Донецкой области произошел пожар в частном доме в воскресенье, 4 февраля. В результате этого погибли три человека.