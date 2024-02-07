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Экс-президент Чили погиб в авиакатастрофе – он был одним из самых богатых в стране

7 февраля 2024 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-президент Чили погиб в авиакатастрофе – он был одним из самых богатых в стране
Экс-президент Чили Себастиан Пиньера. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший президент Чили Себастиан Пиньера погиб в крушении вертолета во вторник 6 февраля. Вертолет, на борту которого находились четыре человека, упал в озеро.

Об этом сообщает Reuters.

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Вертолет, на борту которого, находился экс-президент Чили и еще три человека, упал в озеро на юге страны. В результате аварии Себастиан Пиньера погиб, другим пассажирам удалось спастись.

Из-за гибели экс-президента в Чили объявили трехдневный траур. Его память также почтил преемник в должности, "левый" политик Габриэль Борик.

  • Траур из-за гибели Себастиана Пиньера. Фото: REUTERS/Diego Reyes
  • Траур из-за гибели Себастиана Пиньера. Фото: REUTERS/Diego Reyes
  • Траур из-за гибели Себастиана Пиньера. Фото: REUTERS/Diego Reyes
  • Траур из-за гибели Себастиана Пиньера. Фото: REUTERS/Diego Reyes
  • Траур из-за гибели Себастиана Пиньера. Фото: REUTERS/Diego Reyes
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"Мы помним его за то, как он посвятил свою жизнь государственной службе", — сказала министерша внутренних дел Каролина Тоха.

Реакция Украины на гибель Пиньера

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель бывшего чилийского главы государства. Он отметил, что Украина помнит его решительную позицию по осуждению агрессии России

"Печальные новости из Чили. Бывший Президент Себастьян Пиньера погиб в результате аварии вертолета. Помним его решительную позицию по осуждению полномасштабного вторжения России и в поддержку Украины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего и чилийскому народу", — написал Зеленский в Twitter.

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Скриншот сообщения Зеленского в Twitter

Что известно о Себастиане Пиньере

В Чили Пиньера знали как успешного бизнесмена и миллиардера. Forbes оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов — он был одним из самых богатых людей в Чили. На президентском посту он был дважды. Впервые в 2010-2014 годах, тогда в Чили был быстрый экономический рост. Народ был благодарен ему еще и за то, что в 2010 году он лично присутствовал во время поразительного спасения 33 шахтеров, которые 69 дней были заблокированы под пустыней Атакама.

Второй срок президентства Пиньера был на протяжении 2018-2023 годов. Однако он был омрачен бурными социальными беспорядками.

Однако, несмотря на это, после ухода с поста президента Пиньера продолжал активную политическую деятельность, выступая по таким вопросам, как попытка разработать новую провалившуюся конституцию и поддерживал консервативных политиков в регионе, включая президента Аргентины Хавьера Милея.

Напомним, в Чили пылают лесные пожары, которые унесли жизни уже 112 человек. По словам местных властей, количество жертв будет расти. 5 февраля в городе объявили трехдневный траур по погибшим.

Также мы писали, что волонтер Всеукраинского благотворительного Фонда "Мы все из Украины" Алевтина Ковальчук поднялась на самый высокий вулкан мира, который находится в Чили. Она развернула флаги Украины и подразделений ВСУ.

смерть
вертолет
авиакатастрофа
Чили

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