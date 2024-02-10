У США сталася авіатроща — двоє людей загинули

Авіакатастрофа бізнес-джета Bombardier Challenger 600 в США. Фото: nbcnews.com

Бізнес-джет Bombardier Challenger 600 впав поблизу Неаполя в американському штаті Флорида у п'ятницю, 9 лютого. Внаслідок катастрофи дві жертви.

Про це повідомляє телеканал NBC.

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За даними видання, літак розбився на автомобільній дорозі, через, за попередньою інформацією, несправність двигуна.

Наразі невідомо, що сталося з пасажирами та членами екіпажу. Однак відомо, що цей тип літака міг перевозити від 9 до 12 осіб.

Авіакатастрофа бізнес-джета Bombardier Challenger 600 в США. Фото: скриншот

У місцевій поліції повідомили, що внаслідок аварії виявили двох загиблих, однак поки що не зрозуміло, чи були вони пасажирами, чи випадковими перехожими.

Національна рада з безпеки на транспорті та Управління цивільної авіації США розпочали розслідування, у ході якого було підтверджено, що на борту перебувало пʼять осіб.

Авіакатастрофа бізнес-джета Bombardier Challenger 600 в США. Фото: скриншот

Що відомо про бізнес-джет Bombardier Challenger 600

Bombardier Challenger 600 — дводвигунний бізнес-джет з дальністю польоту 6236 кілометрів. Літак відрізняється характерними закрилками, коли обтічники опускаються нижче за крило.

Зазвичай цей джет розрахований на перевезення від 9 до 12 пасажирів, але його можна модифікувати для перевезення до 19 осіб.

Бізнес-джет Bombardier Challenger 600. Фото: uk.wikipedia.org

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Нагадаємо, що колишній президент Чилі Себастіян Піньєра втратив в авіакатастрофу у вівторок, 6 лютого. На борту літака перебувало четверо людей. Внаслідок аварії Себастіян Піньєра загинув, іншим пасажирам вдалося врятуватися.

Також ми повідомляли, що в авіатрощі загинув відомий голлівудський актор німецького походження Крістіан Олівер. Це сталося в острівній державі Сент-Вінсент і Гренадини 5 січня.