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У Росії відшукали місце авіакатастрофи гелікоптера МНС Мі-8 — залучають водолазів

5 лютого 2024 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії відшукали місце авіакатастрофи гелікоптера МНС Мі-8 — залучають водолазів
Вертоліт МНС Мі-8. Фото: МНС РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації повідомляє, що авіакатастрофа вертольота Мі-8 сталася на Онезькому озері, що на території Карелії Ленінградської та Вологодської областей. Гелікоптер зник з радарів під час тренувальних польотів 4 лютого.  

Про це пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії написала в Telegram у понеділок, 5 лютого. 

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"У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне. Уламки вертольота виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів", — зазначили у відомстві.

Місце авіакатастрофи Мі-8
Місце авіакатастрофи Мі-8. Фото: скриншот

Як повідомляє російське МНС, до робіт залучили понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки. Зокрема, водолази, здатні занурюватися на глибину до 60 метрів.

"Роботи під водою будуть проводити із застосуванням телекерованого підводного апарату "Фалькон" (глибина занурення до 300 метрів)", — додали російські рятувальники.

Також там розповіли, що екіпаж, який зазнав аварії, нібито був досвідченим, мав тисячі годин нальоту та досить часто долучався до порятунку людей. Інформації щодо жертв чи постраждалих наразі не надають.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу МНС РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу МНС РФ

Нагадаємо, що російський вертоліт МНС Мі-8 належить Північно-Західному центру авіаційно-рятувальних операцій МНС Росії. Гелікоптер зник з радарів у неділю, 2 лютого, під час виконання навчального польоту над водами Онезького озера. На його борту було троє членів екіпажу.

Також ми повідомляли, що під Бєлгородом 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених на борту. У мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця авіатрощі.

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