В России нашли место авиакатастрофы вертолета МЧС Ми-8 — привлекают водолазов

Вертолет МЧС Ми-8. Фото: МЧС РФ

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации сообщает, что авиакатастрофа вертолета Ми-8 произошла на Онежском озере на территории Карелии Ленинградской и Вологодской областей. Вертолет исчез с радаров во время тренировочных полетов 4 февраля.

Об этом пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России написала в Telegram в понедельник, 5 февраля.

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"В Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров", — отметили в ведомстве.

Место авиакатастрофы Ми-8. Фото: скриншот

Как сообщает российское МЧС, к работам привлекли более 140 специалистов и 33 единиц техники. В частности, водолазов, способных погружаться на глубину до 60 метров.

"Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров)", — добавили российские спасатели.

Также там рассказали, что экипаж, потерпевший крушение, якобы был опытным, имел тысячи часов налета и довольно часто приобщался к спасению людей. Информацию о жертвах или пострадавших пока не предоставляют.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала МЧС РФ

Напомним, что российский вертолет МЧС Ми-8 принадлежит Северо-Западному центру авиационно-спасательных операций МЧС России. Вертолет исчез с радаров в воскресенье, 2 февраля, во время выполнения учебного полета над водами Онежского озера. На его борту находились трое членов экипажа.

Также мы сообщали, что под Белгородом 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76, якобы перевозивший украинских военнопленных на борту. В сети появились первые спутниковые снимки с места авиакатастрофы.