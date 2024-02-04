У Росії зник вертоліт МНС Мі-8 — що відомо
У Росії зник вертоліт МНС Мі-8 у неділю, 4 лютого. Гелікоптер зник у районі населеного пункту Дерев'яне, розташованого в Пріонезькому окрузі Карелії.
Про це повідомляє МНС РФ увечері, 4 лютого.
Що відомо про зникнення вертольота Мі-8
МНС повідомляє, що зник з радарів вертоліт Мі-8, що належить Північно-Західному центру авіаційно-рятувальних операцій МНС Росії під час виконання навчального польоту над водами Онезького озера. На його борту було троє членів екіпажу.
У відповідь на цю подію було негайно розпочато операції з пошуку та порятунку.
Як було уточнено у повідомленні від МНС Росії, для участі у рятувальних заходах підготовлено транспортний літак Ан-26 від Аеронавігаційної служби Північно-Заходу, на борту якого перебувають фахівці-рятувальники.
Нагадаємо, що Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Київ отримає шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Також німецька сторона забезпечить навчання українських військових.
Крім того, у бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з'явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1. Літак призначений для медичної евакуації передав народ Польщі.
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