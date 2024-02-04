У Росії зник вертоліт МНС Мі-8 — що відомо

Російський вертоліт Мі-8. Фото: росЗМІ

У Росії зник вертоліт МНС Мі-8 у неділю, 4 лютого. Гелікоптер зник у районі населеного пункту Дерев'яне, розташованого в Пріонезькому окрузі Карелії.

Про це повідомляє МНС РФ увечері, 4 лютого.

Читайте також:

Що відомо про зникнення вертольота Мі-8

МНС повідомляє, що зник з радарів вертоліт Мі-8, що належить Північно-Західному центру авіаційно-рятувальних операцій МНС Росії під час виконання навчального польоту над водами Онезького озера. На його борту було троє членів екіпажу.

У відповідь на цю подію було негайно розпочато операції з пошуку та порятунку.

Як було уточнено у повідомленні від МНС Росії, для участі у рятувальних заходах підготовлено транспортний літак Ан-26 від Аеронавігаційної служби Північно-Заходу, на борту якого перебувають фахівці-рятувальники.

Повідомлення МНС РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Київ отримає шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Також німецька сторона забезпечить навчання українських військових.

Крім того, у бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з'явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1. Літак призначений для медичної евакуації передав народ Польщі.