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В России исчез вертолет МЧС Ми-8 — что известно

4 февраля 2024 22:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России исчез вертолет МЧС Ми-8 — что известно
Российский вертолет Ми-8. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России исчез вертолет МЧС Ми-8 в воскресенье, 4 февраля. Вертолет пропал в районе населенного пункта Деревянное, расположенного в Прионежском округе Карелии.

Об этом сообщает МЧС РФ вечером, 4 февраля.

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МЧС сообщает, что пропал с радаров вертолет Ми-8, принадлежащий Северо-Западному центру авиационно-спасательных операций МЧС России, во время выполнения учебного полета над водами Онежского озера. На его борту находилось трое членов экипажа.

В ответ на это происшествие были немедленно начаты операции по поиску и спасению.

Как было уточнено в сообщении от МЧС России, для участия в спасательных мероприятиях подготовлен транспортный самолет Ан-26 от Аэронавигационной службы Северо-Запада, на борту которого находятся специалисты-спасатели.

МЧС РФ
Сообщение МЧС РФ. Фото: скриншот

Напомним, что Германия впервые передаст Украине военные вертолеты. Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинским военным.

Кроме того, у бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился еще один вертолет Ми-2 АМ-1. Самолет, предназначенный для медицинской эвакуации, передал народ Польши.

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Россия
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