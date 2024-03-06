Очевидцы сняли на видео, как в Канаде в пассажирский самолет в небе попала молния

Попадание молнии в самолет. Фото: скриншот с видео

В Канаде в большой пассажирский самолет в небе попала молния. В этот момент Boeing 777-300ER взлетал из аэропорта в направлении столицы Великобритании Лондона. Несмотря на попадание, самолет продолжил свой рейс.

Об этом сообщает Global News.

Читайте также:

В Канаде в пассажирский самолет попала молния

Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Air Canada следовал рейсом Ванкувер — Лондон. Во время взлета в воздушное судно попала молния. В это время на борту находились более сотни пассажиров. Момент попадания запечатлел очевидец, часто снимающий на видео полеты самолетов.

Трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, устанавливаемой на современных самолетах. Несмотря на инцидент, лайнер продолжил полет и успешно приземлился в Лондоне. Уже в аэропорту Хитроу он прошел техническое обследование и, как выяснилось, Boeing не получил никаких повреждений.

"Air Canada подтвердила Global News, что самолет Boeing 777, следовавший в Лондон, Англия, долетел до пункта назначения и приземлился", — указали в издании.

Авиакомпания рассказала, что в течение года регулярно случается не менее двух попаданий молний в самолеты.

Напомним, самолет Bombardier Challenger 600 упал вблизи Неаполя в штате Флорида в США. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Ранее мы писали, что в авиатроше погиб известный голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер. Это произошло в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины в январе 2024 года.