Очевидці зняли на відео, як в Канаді в пасажирський літак в небі влучила блискавка

Влучання блискавки в літак. Фото: скриншот з відео

У Канаді у великий пасажирський літак в небі влучила блискавка. В цей момент Boeing 777-300ER злітав з аеропорту в напрямку столиці Великої Британії Лондона. Попри влучання літак продовжив свій рейс.

Про це повідомляє Global News.

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У Канаді в пасажирський літак влучила блискавка

Літак Boeing 777-300ER авіакомпанії Air Canada прямував рейсом Ванкувер — Лондон. Під час зльоту у повітряне судно поцілила блискавка. В цей час на борті перебувала понад сотня пасажирів. Момент влучання зафільмував очевидець, який часто знімає на відео польоти літаків.

Трагедії вдалося уникнути завдяки спеціальній системі придушення блискавок, яка встановлюється на сучасних літаків. Попри інцидент лайнер продовжив політ і успішно приземлилося в Лондоні. Вже в аеропорті Хітроу пройшов технічне обстеження і, як з'ясувалося, Boeing не зазнав жодних ушкоджень.

"Air Canada підтвердила Global News, що літак Boeing 777, який прямував до Лондона, Англія, долетів до пункту призначення та приземлився", — вказали у виданні.

Авіакомпанія розповіла, що протягом року регулярно стається щонайменше два влучання блискавки в літаки.

Нагадаємо, літак Bombardier Challenger 600 впав поблизу Неаполя в штаті Флорида у США. Внаслідок авіакатастрофі загинуло двоє людей.

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