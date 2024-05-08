У США прокоментували плани Росії щодо вбивства Зеленського

Метью Міллер. Фото: alphanews.am

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки прокоментували плани Росії щодо вбивства президента України Володимира Зеленського. Там наголосили, що такі намагання свідчать про аморальність російського режиму.

Відповідну заяву зробив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.

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"Очевидно, це говорить лише про аморальність з боку режиму Путіна, яку ми бачимо від початку цього конфлікту", — сказав Міллер, коментуючи плани РФ.

Він додав, що Штати у будь-якому випадку перебувають з Україною у тісному контакті щодо цього питання.

Нагадаємо, у середині квітня СБУ спільно з польськими спецслужбами викрила чоловіка, який готував замах на Зеленського.

Перед цим голова СБУ Василь Малюк заявив, що силовики запобігли замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

До слова, стало відомо, скільки спроб замаху на керівника ГУР Кирила Буданова було скоєно.